Reiten: Verden ist Gastgeber der Jugend-DM in der Dressur

Es ist wieder angerichtet: Auf dem Turniergelände in Verden (unser Bild zeigt die Arena während der WM der jungen Dressurpferde 2021) steigt ab Donnerstag die Deutsche Jugendmeisterschaft in der Dressur. Archiv © Wächter

Von Donnerstag bis Sonntag steigen auf dem Turniergelände an der Lindhooperstraße in Verden die deutschen Jugendmeisterschaften im Dressurreiten.

Verden - Gesucht werden bei der Dressur-DM in der Reiterstadt Verden die Titelträger der Altersgruppen Ponyreiter, Children, Junioren und Junge Reiter. Man erwartet in der Reiterstadt um die 400 teilnehmende Reiter und Reiterinnen, die eigens aus ganz Deutschland anreisen werden.

Die finalen Prüfungen finden am Sonnabend und am Sonntag mit anschließender Ehrung statt. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.