Reiten: VER-Dinale ist zurück – und steigt Ende März

Teilen

Die bisher letzte Siegerin des Großen Preises: Karin Martinsen aus Schweden gewann mit Tailormade Chloe Star PS bei der VER-Dinale im Februar 2020. In diesem Jahr steigt das große Hallenreittunier Ende März. © Wächter

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann die VER-Dinale in 2023 endlich wieder stattfinden. Mit den Vereinschampionaten, dem Showwettbewerb und der Hengstpräsentation meldet sich das dreitägige Traditionsturnier vom 24. bis 26. März in der Verdener Niedersachsenhalle eindrucksvoll zurück.

Verden – Neu ist aber nicht nur der Termin, sondern ebenfalls die neuen „VER-Dinale-Vereins-Championate“. In diesem Vereinswettbewerb von der Führzügelklasse bis zur Klasse M** sammeln die Reiter-Pferd-Paare für ihren Reitverein Punkte. Am Ende des Hallenreitturniers werden die besten Vereine gekürt und erhalten wertvolle Siegesprämien als Ausbildungshilfe.

Neben den klassischen Spring- und Dressurprüfungen für aktive Turnierreiter, können hierbei auch Breitensportler aus Vereinen, Familienmitglieder und Freunde mitwirken: Auch das neue Schubkarrenrennen und der Showwettbewerb der Reitvereine am Samstag sowie die Zuschauerwertung am Sonntag zählen in die Punktewertung. Teilnehmen können alle Reitvereine aus Bremen und Niedersachsen.

Vereins-Championate neu im Programm

Abgerundet wird das Konzept mit den bewährten Highlights des Showwettbewerbs der Reitvereine am Samstag und der Hengstvorführung des Landgestüts Celle am Freitagabend. Schon ab dem Nachmittag können Interessenten die bedeutendsten Beschäler kennenlernen, bevor diese ab etwa 19 Uhr in der Niedersachsenhalle präsentiert werden. Die Hengstvorführung in der Niedersachsenhalle verbindet traditionell den Pferdesport mit der Pferdezucht.

Beim Showwettbewerb der Reitvereine stehen am Samstagabend die Nachwuchsreiter im Mittelpunkt. Hier zeigen die Jüngsten ein Schaubild, welches schlussendlich vom Publikum und einer prominent besetzten Jury bewertet wird. „Mit dem neuen Termin am Samstagabend möchten wir die Anreise der Teilnehmer erleichtern und gleichzeitig den Showabend noch stärker in den Fokus rücken“, erklärt Julia Weddige vom Organisationsteam der VER-Dinale.

Mit unserem neuen Konzept möchten wir die regionale Reitsportfamilie unterstützen und vor allem die Arbeit in den Reitvereinen in Niedersachsen und Bremen fördern.

Das große Finale der VER-Dinale-Vereins-Championate findet Sonntag, dem letzten Turniertag statt. In den Springprüfungen der Klassen A*, L, M* und M** sowie in einer Zuschauerwertung werden die letzten Punkte gesammelt. Anschließend werden die siegreichen Vereine feierlich bekannt gegeben. Parallel zu diesen Prüfungen findet am Sonntag zudem ein Hobby-Horsing-Turnier für Kinder und Jugendliche in einer zweiten Reithalle der Niedersachsenhalle statt.

„Mit unserem neuen Konzept möchten wir die regionale Reitsportfamilie unterstützen und vor allem die Arbeit in den Reitvereinen in Niedersachsen und Bremen fördern. Zudem freuen wir uns sehr, die bewährte Kooperation mit dem Landgestüt Celle weiterzuführen, um auch die Pferdezucht mit dem Pferdesport zu verbinden.“, resümiert Frauke Dettmer, Turnierleiterin der VER-Dinale und Vorsitzende vom Mitveranstalter Reitverein Graf von Schmettow. Gemeinsam mit dem weiteren Veranstalter, dem Rennverein Verden, startet nun die finale Phase der Vorbereitung im Organisationsteam. Weitere Informationen zur VER-Dinale gibt es unter www.ver-dinale.de oder auf der Facebook- und Instagram Seite der VER-Dinale.

Von Kira Kaschek