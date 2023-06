Stephan Dubsky auf Platz neun im Hickstead-Derby

Teilen

Der Verdener Stephan Dubsky zeigte sich mit der Leistung von C the Stars im Hickstead-Derby sehr zufrieden. © iw

Der Verdener Stephan Dubsky startete beim Hickstead-Derby und war mit seinem Abschneiden sehr zufrieden.

Verden – Was das Hamburger Springderby für die deutschen Reitsportfans ist, ist das Hickstead-Derby für die Briten. Traditionell gilt das Event als wichtigstes Springen Englands, mit einem Kurs, der dem in Hamburg ähnelt und auch Sprünge wie „Pulvermanns Grab“ oder den „Wall“ beinhaltet, der allerdings rund 20 Zentimeter höher angesetzt ist als in der Hansestadt. So wurde das Areal bereits Schauplatz von Welt- und Europameisterschaften. Der letzte Deutsche, der bei diesem prestigeträchtigen Turnier siegreich war, war Paul Schockemöhle, der das Derby 1985 und 1986 gewinnen konnte.

Der Verdener Stephan Dubsky wagte nach seinem fünften Platz beim Hamburger Springderby mit seinem „Star“ C the Stars den Versuch, in Hickstead nach den Lorbeeren zu greifen. Mit Erfolg, denn abermals schlug sich das Aller-Weser-Duo beachtlich. Am Ende konnte sich der Ire, der in Verden seinen Stall „Oakley Horses“ betreibt, mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach (Contendro x MV Cassini) über Platz neun der Gesamtwertung freuen. „Durch den Brexit war ein Start in Hickstead sehr aufwändig, aber es hat sich gelohnt“, so Stephan Dubsky. Auch die hohen Temperaturen vor Ort machten eine Vorbereitung schwieriger. C the Stars zeigte sich aber in Bestform und meisterte bereits die erste Qualifikation für die Finalprüfung. „Ich bin sehr stolz auf mein Pferd, denn er war das zweitjüngste Pferd im Wettbewerb“, erklärt der Ire, „Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.“ kk