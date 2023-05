Reiten: Nano Healy gleich doppelt siegreich

Sammelte in Ehlersdorf zwei goldene Schleifchen: Nano Healy aus dem Morsumer Meyer-Stall. © Wächter

Erneut sammelte Nano Healy für den Kreis Verden die goldenen Schleifen: In Ehlersdorf konnte der junge Ire, der gerade seinen 25. Geburtstag feierte, im Sattel des achtjährigen Oldenburger Wallach Cornet’s Pezi (Cornet Obolensky x MV Böckmann’s Lord Pezi) eine Youngster-Springprüfung auf M*-Niveau gewinnen, die für achtjährige Pferde ausgeschrieben war.

Verden – Nano Healy, am Stall von Hilmar Meyer in Morsum beschäftigt, dominierte diesen Wettkampf aber nicht nur mit fast fünf Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Paar, sondern belegte mit seinem zweiten Pferd Quina zusätzlich Platz drei.

Am Folgetag gewann das Duo eine ähnliche Prüfung, die allerdings auf M**-Level ausgetragen wurde. Erneut blieben sie fehlerfrei und mit rund drei Sekunden Vorsprung holten sich Nano Healy und Cornet’s Pezi auch diesen Sieg souverän. Für Quina sprang mit Rang vier eine weitere Platzierung heraus. Hilmar Meyer und die Holsteiner Stute Cocobeach konnten sich im Youngster-Springen der Klasse M* für sechs- und siebenjährige Pferde Platz zwei sichern. Mit der Schimmelstute nahm Hilmar Meyer auch noch an einem Youngster-Spezial-Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* teil und holte einen starken fünften Platz. Der erfahrene Reiter wurde außerdem mit Karamell im S*-Springen am letzten Turniertag Zweiter.

Hedda Roggenbuck gewinnt in Westercelle

In Westercelle legte Hedda Roggenbuck nach ihrem tollen Sieg vom Vorwochenende noch einmal nach und gewann dort das S*-Springen mit Siegerrunde. Auf dem Rücken ihres 15-jährigen Westfalen Wallachs Catwick (Cornado x MV Gralshüter) legte die Vertreterin des RV Aller-Weser die schnellste Zeit hin und blieb dabei fehlerfrei.

Außerdem gewann Jennifer Kuhlmann für den RV Graf von Schmettow im Sattel von Daria, einer 12-jährigen Hannoveraner Stute von Dannebrog (MV Acapulco), ein A*-Springen. Im Punktespringen der Klasse L belegte Bettina Bemmann (RV Aller-Weser) mit Lux Platz vier.

Ulrike Hatzl und Hendrik Baumgart stark

Auch im Dressurviereck war viel los: Beim Turnier des Dressurreiterclubs Brunshausen belegte Ulrike Hatzl (RV Aller-Weser) auf Faro Herzlräuber Platz drei in der S***-Dressur. Ihr Vereinskollege Hendrik Baumgart erreichte mit Qudamm auf S**- und S*-Niveau Platz zwei. Er konnte sich aber in der S*-Dressur auch über einen Volltreffer freuen, denn mit Dreamliner, einem neunjährigen Hannoveraner Wallach von Don Nobless (MV Quidam) holte er sich den Sieg. Elske Marei Pilzner (RV Graf von Schmettow) wurde auf Florisney Vierte in der Dressurprüfung der Klasse S*.

In Bremervörde belegte Mia Geyer vom RV Aller-Weser auf Fiete Platz zwei in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L* und einer L**-Dressur. Das Duo erhielt eine Wertnote von 7,6. Vierte wurden Carina Masanek und Caro Ramzes von der RG Klein Hollen. In der L**-Dressur, die sich an Ponys richtete, wurde Philine Otten aus Fischerhude auf Dr. Best Fünfte.

Beim Dressurturnier des Reitclub St. Georg zu Bremen in Lilienthal zeigten Judith Flach und Dolce Gabbana vom RV Graf von Schmettow in der M*-Dressur, die zeitgleich das Highlight der Veranstaltung war, eine tolle Performance und belegten Platz zwei. Ihre Vereinskollegin Lavinia von Haslingen und Bernardo wurden Vierte. Einen weiteren Erfolg für den Kreis Verden gibt es aus Westercelle zu vermelden, denn dort stellte Elske Marei Pilzner in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L, die sich an fünf- bis siebenjährige Pferde richtete, First Flips vor, mit dem sie sich auch gleich Platz zwei schnappen konnte. kk