Reiners trifft doppelt beim Etelser 3:1

Von: Frank von Staden

Traf beim 3:1-Erfolg in Hambergen doppelt: Etelsens Bastian Reiners. Archi © von Staden

Den zweiten Auswärtssieg und damit den zweiten Dreier nach fünf Saisonspielen feierte am Sonntag Fußball-Landesligist TSV Etelsen, der sich beim Aufsteiger FC Hambergen mit 3:1 (2:1) durchsetzen konnte und so erst einmal auf Tabellenplatz elf springen konnte. Die Tore für die Gäste erzielten dabei Luca Bischoff (8.) sowie zweimal Bastian Reiners (36./68.). Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Keno Liebschner (28.).

Etelsen – „Der Sieg war hochverdient, denn wir haben über 90 Minuten nur ganz wenig zugelassen und einen sehr passiv agierenden Gegner nie ins Spiel kommen lassen“, konstatierte später Etelsens Coach Nils Goerdel, der hofft, dass dieser Erfolg nun eine positive Trendwende nach mittelprächtigem Saisonstart einläutet.

Bereits Simon Pals hätte nach einem Eckball die Blau-Weißen in Front bringen können, auch Bischoff und Reiners boten sich sehr früh Einschussmöglichkeiten. Nach acht Minuten klingelte es dann aber, als Luca Bischoff aus 16 Metern volley abzog und das Leder im unteren Eck einschlug. Zwar traf dann Liebschner auf der anderen Seite aus der zweiten Reihe zum 1:1, doch noch vor dem Wechsel blieb Reiners per Strafstoß nach Foul an Fredi Bormann ganz cool – 2:1. Auch im zweiten Abschnitt hatte der TSV die Partie stets in der Hand und segelte dann spätestens Mitte der Halbzeit, als Reiners eine Meyer-Flanke per Kopf verwandeln konnte, auf Siegkurs. Nico Meyer und Jarno Blicker boten sich weitere Großchancen.