Reiners und Ruf lassen Büchau verzweifeln – 0:0

Auch Jens Finger (am Ball) und Micha Langreder vermochten dem Etelser Spiel in der ersten Hälfte keine Impulse zu geben. J Foto: maf

Etelsen - Von Kai Caspers. Daniel Büchau konnte es nicht fassen und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Zu groß war der Ärger beim Torhüter des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen über das 0:0 im Nachholspiel am Donnerstagabend gegen den Rotenburger SV. Schließlich hatte Büchau gerade in der zweiten Halbzeit einen nahezu entspannten Abend verlebt, während seine Vorderleute vor allem in der Schlussphase gleich reihenweise Hochkaräter vergaben.

Bei Etelsens Trainer Dennis Offermann hielt sich der Ärger indes in Grenzen. „Natürlich hatten wir in der zweiten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel. Da haben wir endlich Fußball gespielt und sind folgerichtig auch zu Chancen gekommen. Doch wir befinden uns derzeit auch in einer schwierigen Phase. Das war in der ersten Hälfte deutlich zu sehen. Daher müssen wir in unserer Situation auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, richtete Offermann seinen Blick schon mal in Richtung Bezirkspokal. Da geht es Montag (Busabfahrt 12.30 Uhr am Schlosspark) im Halbfinale zum SV Ahlerstedt/Ottendorf. „Da müssen wir genauso mutig wie in der zweiten Halbzeit auftreten.“

Was die Schlosspark-Kicker den gut 250 Zuschauern jedoch in der ersten Halbzeit boten – es knüpfte nahtlos an den schwachen Auftritt gegen Celle an. Von einem geordneten Spielaufbau war im Grunde genommen nichts zu sehen. Viel zu ängstlich agierten die Etelser und versuchten es fast nur mit langen Bällen. Und die waren kein Problem für die gut sortierte Defensive des RSV. Richtig zwingend waren die von Andre Schmitz trainierten Gäste jedoch auch nicht. Daher war Etelsens Keeper Daniel Büchau nur einmal ernsthaft gefordert, als er einen Schuss von Sercan Durmaz, der von Jens Finger noch leicht abgefälscht wurde, glänzend parierte (40).

In der Pause hatte Offermann dann scheinbar den richtigen Ton getroffen, denn seine Mannschaft agierte nun deutlich bissiger. Bereits in der 47. Minute hatte Stephan van Freeden die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an RSV-Keeper Henner Lohmann. Glück für die Gastgeber in der 57. Minute, als ein Freistoß von Tim Ebersbach aus zentraler Position nur knapp am rechten Winkel vorbeistrich. Nur drei Minuten später kam Etelsens Nico Meyer nach Vorarbeit von Maximilian Jäger nur einen Schritt zu spät, ehe der eingewechselte Alexander Ruf (79.) für einen kollektiven Aufschrei auf Seiten der Blau-Weißen sorgte. Nach glänzender Vorarbeit von Bastian Reiners hätte Ruf den Ball nur noch ins leere Tor schieben müssen, donnerte ihn jedoch links am Kasten vorbei – unfassbar! Das war allerdings nur der Anfang einer äußerst unglücklichen Schlussphase der Etelser. In der 85. Minute fasste sich Nicolai Gräpler ein Herz, scheiterte aus 25 Metern jedoch an Lohmann. Nur eine Minute später traf Bastian Reiners nur die Latte, ehe er seine Mannschaft in der Nachspielzeit zwingend für die gute Leistung in der zweiten Hälfte hätte belohnen müssen. Einen Freistoß von Stephan van Freeden hatte der aufgerückter Christopher Petzold perfekt per Kopf auf Reiners abgelegt. Der brachte jedoch das Kunststück fertig und drosch das Leder freistehend aus sechs Metern deutlich über den Rotenburger Kasten.