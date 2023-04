Bezirkspokal: Reiners ebnet TSV Etelsen in Ippensen den Finaleinzug

Von: Frank von Staden

Bastian Reiners © Privat

Riesenjubel am Ostersonnabend bei den Landesliga-Fußballern des TSV Etelsen, die dank eines 3:1 (2:1)-Erfolges beim klassentieferen SV Ippensen nach fünf Jahren wieder einmal den Sprung ins Bezirkspokalfinale schafften. Bastian Reiners ebnete dabei seinen Mannen mit einem Doppelpack (10./24.) in der ersten Halbzeit den Weg in dieses Endspiel, das an Himmelfahrt steigen soll.

Etelsen - Der Gegner wird dabei am Ostermontag zwischen dem VfL Westercelle und Treubund Lüneburg ermittelt. Den dritten Treffer für die Schlossparkkicker erzielte Christopher Petzold (54.) per Kopf nach Bischoff-Freistoß. „Das war eine reife Leistung und letztlich ein verdienter Sieg. Den Gegentreffer bekommen wir mit der allerersten Chance der Gastgeber in der 21. Minute. Am Ende hätten wir durch einige Konter, vor allem im zweiten Durchgang, noch höher gewinnen können“, resümierte später TSV-Coach Nils Goerdel. Das 1:0 bereitete Luca Bischoff vor, das 2:1 Jarno Blicker. „Beide Tore hat Basti wirklich cool und abgezockt erzielt. Ich denke, dass wird jetzt eine absolut ausgelassene und feuchtfröhliche Heimreise mit dem Bus. Aber dann gilt unsere ganze Aufmerksamkeit dem Heimspiel am Ostermontag gegen den TuS Neetze“, so Goerdel hochzufrieden.