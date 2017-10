Reinekes Santiano macht Boden gut

In Hoppegarten noch auf Platz vier / Vovcenkos Schäng Dritter in Köln

+ Torsten Reineke

Achim - Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) sattelte am Tag der Deutschen Einheit in Köln in einem mit insgesamt 25 000 Euro dotierten und über 1400 Meter führenden Listenrennen den vierjährigen Hengst Schäng. Mit Martin Seidl im Sattel lief Schäng ein sehr gutes Rennen und wurde am Ende Dritter. Der Sieg ging an die dreijährige Stute Alwina mit Marc-Robert Lerner im Sattel vor Mata Utu mit Daniele Porcu. Dieser lag gerade einmal einen „Kopf“ vor Schäng, der denkbar knapp den zweiten Platz verpasste. Der Vovcenko-Hengst lief auf dem ihm passenden weichen Geläuf ein gutes Rennen. Nur den letzten Platz belegte der 21:10-Favorit Shing Emerald mit Jozef Bojko im Sattel.