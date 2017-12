BSV Rehden will Daniel Throl – aber nur unverletzt

Fußball-Regionalligist hat seine Fühler ausgestreckt

+ Ist Langwedels Daniel Throl fit, weckte und weckt der Stürmer das Interesse vieler höherklassiger Vereine. J Foto: von Staden

Langwedel - Von Frank von Staden. Er gilt als das Fußball-Juwel im Landkreis Verden, blieb aber bisher seinem FSV Langwedel-Völkersen – bis auf einen kurzen Abstecher in der ersten Halbserie der Saison 2015/16 zum Oberligisten TB Uphusen – treu. Doch das könnte sich sehr schnell ändern. So hat Regionalligist BSV Rehden seine Fühler nach Daniel Throl (23) ausgestreckt. Und der ist wild entschlossen, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen.