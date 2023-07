Recurve-Bogen: Landestitel für Sarah Kirchner

Von: Frank von Staden

Holte Gold: Sarah Kirchner. © Verein

Großer Erfolg für die Achimer Bogenschützen bei den Landesmeisterschaften des NSSV Bogen WA im Freien, die in Clauen stattfanden. So durfte sich Ausnahmeschützin Sarah Kirchner am Ende die Goldmedaille umhängen lassen.

Achim – Am Samstag starteten zuerst die beiden Blankbogenschützen Andree Wilken (Platz zehn mit 511 Ringen) und Raimond Ehrentraut (Platz 15 mit 497 Ringen) in der Blank Masterklasse in die Landesmeisterschaft. Am Sonntag waren dann Thomas Asmuss und Sarah Kirchner von den Achimer BS dran. Bei sehr gutem Wetter starteten sie in die zweimal 36-Pfeile-Runden. Asmuss erwischte nicht seinen besten Tag und auch das Material wollte nicht so wie er, somit belegte er in einem großen Teilnehmer Feld Platz 30 mit 469 Ringen in der Recurve-Herrenklasse.

Dafür lief es für Sarah Kirchner in ihrer Schülerklasse A mit dem Recurve-Bogen umso besser. Mit starken 631 Ringen war sie nicht zu toppen und holte so Gold für die Achimer Bogenschützen mit sagenhaften 62 Ringen Vorsprung vor der zweitplazierten Merle Edlich (569 Ringe) von der SG Hillerse und fährt damit zur DM. Mit diesem Ergebnis hätte Kirchner auch bei den männlichen Schüler A dominiert, dort wurde Mathis Döring von der ASC Göttingen mit 607 Ringen Landesmeister.