Reaktion gefordert – Reaktion gezeigt

Etelsen - Von Kai Caspers. Das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen Gastgeber TSV Etelsen und dem MTV Riede – es war bereits nach 20 Minuten zugunsten der Schlossparkkicker nahezu entschieden. Denn nach Toren von Jan-Luca Lange (3.) und Timo Schöning (20.) hatte die Elf von Trainer Gerd Buttgereit frühzeitig die Weichen gestellt. Nach der Pause kam Riede zwar etwas besser ins Spiel, doch letztlich musste sich der MTV mit einer verdienten 0:3 (0:2)-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise machen.

Kein Wunder, dass Gerd Buttgereit im Anschluss sichtlich zufrieden war. „Die Mannschaft nach der schwachen Vorstellung in der Vorwoche die richtige Reaktion gezeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir klar dominiert und hätten noch deutlicher führen können“, verwies der Etelser Trainer unter anderem auf zwei Hochkaräter (7./10.) von Robert Littmann. Zu diesem Zeitpunkt hieß es jedoch schon 1:0, nach einem frühen Treffer (3.) von Jan-Luca Lange. Nach einem langen Einwurf war der Etelser mit einem Schuss aus der zweiten Reihe erfolgreich. Sehr zur Freude seines Trainers: „Jan war lange verletzt und hat sich mit diesem Tor bei seinem ersten Einsatz von Beginn an für die harte Arbeit belohnt.“ Diese frühe Gegentreffer – er war natürlich Gift für den MTV. „Das hat uns definitiv nicht in die Karten gespielt. Das war meinen Spielern auch deutlich anzumerken“, kritisierte Riedes Trainer Stephan Hotzan in der Folge in erster Linie die zahlreichen technischen Fehler bei seiner Elf. „Dadurch haben wir keine Ruhe in unser Spiel bekommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass Etelsen natürlich extrem viel Druck gemacht hat. Dem waren wir zumindest in der ersten Halbzeit nicht gewachsen.“ Daher war es auch nicht verwunderlich, dass die Gastgeber durch einen Kopfball von Timo Schöning bereits in der 20. Minute zum 2:0 nachlegten. Und hätte nicht MTV-Keeper Marcel Bremer noch einige Glanzparaden gezeigt und Robert Littmann in der 33. Minute nicht den Pfosten getroffen – die Partie wäre bereits zur Pause entschieden gewesen.

Nach dem Wechsel dann auch mal eine Offensivaktion der Gäste, als Elias Witt frei zum Schuss kam, den Ball jedoch nicht richtig traf. In der 56. Minute zappelte das Leder nach einem Kopfball von Dennis Klätke im Etelser Netz, doch Schiedsrichter Tim Vogeler hatte zuvor ein Foul gesehen. „In der zweiten Hälfte haben wir spielerisch sicherlich etwas weniger gemacht. Zugelassen haben wir aber auch nichts. Dafür haben wir gegen Ende noch mal ein Achtungszeichen gesetzt“, verwies Gerd Buttgereit auf den Treffer von Bastian Reiners (89.) nach glänzender Vorarbeit von Micha Langreder, der gleich drei Rieder zuvor ausgespielt hatte, zum 3:0-Endstand.