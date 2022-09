Neustart für Badens Volleyballer

Von: Frank von Staden

Weiß, dass auf beide Herrenteams eine schwere Saison wartet: Peter-Michael Sagajewski. © von Staden

Am Wochenende wird bei den Badener Volleyballern die Reset-Taste gedrückt. Nach dem Rückzug der 1. Herren aus der 2. Liga geht das Aushängeschild nun als Regionalligist und die 2. Herren in der Oberliga an den Start.

Baden – Mit einem völlig runderneuerten Gesicht steigen die Volleyballer des TV Baden in die neue Saison ein. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der 2. Liga in die Regionalliga steht am Sonntag ab 11 Uhr für das erste Team der Nordwest-Pokal an, einen Tag zuvor beginnt zudem für die ebenfalls völlig neu zusammengestellte Reserve in der Oberliga die Saison (ab 15 Uhr). Zu Gast am Lahof sind Ammerland II und Wildeshausen. Die 2. Herren rekrutiert sich dabei aus Teilen der einstigen 3. und aus dem Nachwuchs der 5. Herren wie Noah Landon oder auch Bennet Decker. „Es ist ein mutiges Unterfangen mit jungen Leuten. Sicherlich sind wir eine Wundertüte. Doch ich bin guten Mutes, weil unsere jungen Wilden die Aufgabe mit viel Herz annehmen“, sagt da Badens Volleyball-Chef Peter-Michael Sagajewski, der auch beide Teams coacht. Seinen Optimismus schöpft der Allrounder aus den Leistungen des neu formierten Oberligisten bei Turnieren in Oldenburg oder auch Bielefeld, auf denen sich die Reserve sehr achtbar schlug. Sagajewski: „Natürlich müssen wir kleine Brötchen backen. Aber wir kämpfen um alles, was wir kriegen können!“

Das wird auch die 1. Herren müssen, bei der nur noch Nick Sörensen und David Weiß über ausreichend Zweitligaerfahrung verfügen. Erster echter Härtetest wird am Sonntag in der heimischen Lahofhalle der Pokal sein. Dabei geht es ab 11 Uhr gegen DJK Northeim, bei dem vor drei Jahren der Ex-Badener Stefan Baum sein neues sportliches Zuhause fand. Im zweiten Spiel wartet dann die SVG Lüneburg II. Sagajewski: „Nach einer eher holprigen Vorbereitung ist das unsere letzte Standortbestimmung, ehe wir dann erneut gegen Lüneburg II eine Woche später in die Punktspielrunde starten werden.“