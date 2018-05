Rauer – ein Linkshänder für die SG Achim/Baden

Achim/baden - Nächster Neuzugang für Handball-Oberligist SG Achim/Baden: Vom Lokalrivalen ATSV Habenhausen II zieht es Marvin Rauer zum Team von Trainer Tobias Naumann. Der 19-jährige kommt für die Rechtsaußenposition und ist laut Cord Katz ein sehr engagierter Spieler.

„Habenhausen hätte ihn auch gerne behalten, doch bei uns verspricht sich Marvin etwas mehr Spielanteile. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat, denn Linkshänder gibt es bekanntlich ja nicht so viele“, gab der SG-Manager zu verstehen. Was die Planungen für die neue Saison angeht, ist das Naumann-Team damit gut aufgestellt. „Optional gucken wir noch nach einem Spieler für den Rückraum. Sollte sich da aber nichts mehr tun, ist es auch in Ordnung. Denn ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind“, klärte Katz auf.

Schon nach den ersten Gesprächen hatte der Youngster ein gutes Gefühl. „Und nachdem mir die Achimer bei der Suche nach einem Platz für ein duales Studium behilflich sein konnten, war die Entscheidung relativ schnell zugunsten der SG gefallen“, erklärte Rauer seinen Wechsel. „Außerdem verspreche ich mir in Achim/Baden schon etwas mehr Spielanteile“, hat sich der Linkshänder für die kommende Saison einiges vorgenommen.

kc