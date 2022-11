Frithjof Rathjen schnürt Doppelpack – TB Uphusen 3:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Zweikampfstark und ein Tor eingeleitet: Burak Yigit feierte mit Uphusen einen 3:1-Sieg in Hambergen. Archiv © Hägermann

Wichtiger Sieg für den TB Uphusen: Mit einem 3:1 (2:1) beim FC Hambergen verschaffte sich der Fußball-Landesligist am Sonntag ein wenig Luft im engen Abstiegskampf.

Uphusen – „Dank unserer Steigerung in der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Dreier. Die Mannschaft hat dann voll überzeugt“, resümierte Co-Trainer Emrah Tavan zufrieden.

Zu Beginn wurde der Gast aber kalt erwischt, als er noch nicht wach schien: Frithjof Rathjen bekam einen Diagonalball nicht unter Kontrolle, Hambergen spielte schnell über drei Stationen zu Frederik Nagel – 1:0 (2.). Wieder musste der Turnerbund einem Rückstand hinterherlaufen, zeigte sich dabei aber nicht aggressiv genug.

Burak Yigit mit starker Leistung

Zwei gute Chancen wurden zunächst vergeben, dann schlug Rathjen zu: Vittorio Zambrano zog eine Ecke auf den ersten Pfosten, Berkat Karaca verlängerte in die Mitte und Rathjen stieg mustergültig hoch – 1:1 (36.). Nur 120 Sekunden später jubelte der Oberliga-Absteiger erneut: Burak Yigit, der hinten viele Zweikämpfe gewann und das Spiel an sich riss, steckte nach Ballgewinn in die Spitze durch, wo der schnelle Rasho Chicho nur durch ein Foul zu bremsen war. Ouly Magouhi nutzte den Strafstoß zum 2:1.

Im zweiten Abschnitt brannte nichts mehr an, weil Uphusen nun wesentlich wacher agierte, agiler zu Werke ging und mit besserer Präsenz immer wieder Fehler erzwang. Für die Entscheidung sorgte Doppelpacker Rathjen, als er einen Röder-Heber über die Abwehr vor Buhl annahm und trocken zum 3:1 traf (69.).