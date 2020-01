Verden – Ein rasantes Spektakel bringt ein Stück Broadway nach Verden. Exklusiv für die 36. Auflage von Norddeutschlands größter Sportgala, der Sport & Schau, formieren vier lokale Vereine ihre Besten zu einem Act und präsentieren das US-amerikanische Musical “West Side Story“.

Bevor Steven Spielberg auf die Idee kam, den amerikanischen Tanzfilm von 1961 neu in die Kinos zu bringen, standen der Verdener Rollsport, der TV Verden, Bushido Verden sowie die Tänzer der TSG Ars Nova bereits mitten in den Proben zu Sport & Schau’s diesjährigem Lokal-Act „West Side Story“. Die Handlung der Geschichte ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“, die in das Jahr 1950 inmitten von New York City übertragen wurde.

Die Liebesgeschichte spielt sich dabei vor dem Hintergrund eines Bandenkriegs rivalisierender ethnischer Jugendbanden ab: der US-amerikanischen „Jets“ und der puerto-ricanischen „Sharks“. Die „Jets“ sind eine Gruppe von jungen Einheimischen, die in den sozial schwächeren Teilen der Stadt aufwachsen, die „Sharks“ hingegen sind eingewanderte Puerto-Ricaner. Diese treffen in den Slums von New York aufeinander, was immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden Banden führt. Der Anführer der „Jets“, schlägt seiner Gang einen klärenden Kampf zwischen ihnen und den „Sharks“ vor. Es kommt jedoch zu einem Vorfall, der den Konflikt noch verschärft: Die verbotene Liebe zu Maria.

Die Gesamtleitung der diesjährigen lokalen Aufführung liegt in den Händen von Sabine Struwe und Cathrin Beuss. Beide haben es geschafft, aus der fast 3-stündigen „West Side Story“ eine kurzweilige Inszenierung zu kreieren, in der Romantik, Action, Spannung, Sport und Weltmusik zu einem kleinen Show-Highlight verschmelzen. „Wir sind begeistert von der professionellen Zusammenarbeit der vier Verdener Vereine“, erklärt das Duo unisono. „Es wird eine Verdener Liebesgeschichte zur Musik von Leonard Bernstein“.

Attraktive Karten für die Abendveranstaltung gibt es noch in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung und unter www.sportundschau.de. ct