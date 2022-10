Ramirez und Acarbay melden sich beim TSV Ottersberg zurück

Von: Frank von Staden

Wieder dabei: Ferhat Tavan. © Privat

Die Serie kann sich durchaus sehen lassen: Seit nunmehr fünf Spielen sind die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ottersberg ungeschlagen, darunter gleich vier Siege. „Und diese Serie gilt es nun am Sonnabend in Pennigbüttel auszubauen“, fordert TSV-Coach Axel Sammrey vor allem ein 90-minütiges Engagement im anstehenden Auswärtsspiel.

Ottersberg – Denn trotz des deutlichen Derby-Sieges gefielen dem Übungsleiter die ersten 15 Minuten im zweiten Abschnitt gegen Fischerhude gar nicht. „Da erwarte ich jetzt definitiv mehr!“ Personell hat er dabei ein paar Alternativen mehr. So hat Ferhat Tavan seine Gelb-Rot-Sperre abgebrummt, sind Andi Ramirez sowie auch Enes Acarbay wieder ins Training eingestiegen. Ob Görkem Colak (erkältet) wieder dabei sein kann – abwarten. Sammrey: „Fakt ist: Wenn wir uns oben in der Tabelle festbeißen wollen, muss jetzt erneut was eingefahren werden!“