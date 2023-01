Rallye Dakar: Daniel Schröder nun sogar auf Platz 26

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ein Naturschauspiel: Daniel Schröder steuert „Manfred“ durch die Düne – der Sand spritzt förmlich. Am Freitag verbesserte sich der Thedinghauser bei der Rallye Dakar auf den 26. Gesamtplatz. © Roux

Freitag, der 13. - Daniel Schröder brachte er bei der Rallye Dakar alles andere als Pech: Mit Co-Pilot Ryan Bland aus Südafrika verbesserte sich der Thedinghauser nach der zwölften Etappe auf den 26. Platz des Gesamtklassements. In seiner Klasse T1+1 verteidigte das Duo den Spitzenplatz.

Thedinghausen/Shaybah – Vor den zwei Final-Tagen bei der Rallye Dakar noch einmal richtig Gas gegeben: Daniel Schröder aus Thedinghausen ist mit seinem südafrikanischen Co-Piloten Ryan Bland am Freitag gut durch die zwölfte Etappe aus dem „Empty Quarter“ in Rub al-Chali zurück nach Shaybah gekommen. Das Duo verbesserte sich sogar auf den 26. Platz in der Gesamtwertung. In ihrer Klasse T1+1 verteidigten sie mit dem Nissan Navara den Spitzenrang.

In der Gesamtwertung werden wir unter normalen Umständen nicht mehr viel ändern können, also fahren wir das Ding jetzt einfach nach Hause.

„Wir waren gut unterwegs, haben diesen 180 Kilometer langen zweiten Teil der Marathon-Etappe ohne größere Probleme gemeistert“, berichtete Schröder erfreut aus Saudi Arabien. Nun kann der Thedinghauser einigermaßen entspannt den beiden letzten Teilstücken am Sonnabend und Sonntag entgegenblicken: „In der Gesamtwertung werden wir unter normalen Umständen nicht mehr viel ändern können, also fahren wir das Ding jetzt einfach nach Hause.“

Einen kurzen Festfahrer leistete sich der Pilot indes Mitte der Etappe. „Es hatte sich vorher ein LKW festgefahren, dann waren da ziemlich viele tiefe Spuren. Da hätte ich einfach mehr Gas geben müssen und in den ersten Gang schalten oder so. Das war ein wenig ärgerlich, wir sind dann aber relativ schnell wieder rauszukommen“, quittierte Daniel Schröder seinen Fehler.

Daumen hoch für die beiden Schlussetappen: Daniel Schröder geht als Gesamt-26. ins Dakar-Finale. © Buja

Durch eine weitere Schlüsselstelle bei Kilometer 168 von 184 kam das Duo super durch, bis dem Thedinghauser fünf Kilometer vor dem Ziel doch noch „ein extrem dummer Patzer unterlief. Ich habe mich direkt auf dem Dünenkamm festgefahren, sodass ich quasi genau mittig auf der Düne festgesteckt habe. Nicht mit dem Motor vorne und dem Heck hinten, sondern wirklich rechte Seite rechts von der Düne, linke Seite links von der Düne – mit den Rädern in der Luft.“ Es war ordentlich zu schaufeln, rund 20 Minuten gingen verloren: „Das hätte nicht sein müssen.“

Am Sonnabend geht es nur für Schröder/Bland auf der 13. Etappe in nördliche Richtung von Schaybah nach Hofuf. Sie umfasst 669 Kilometer, wobei der gewertete Abschnitt 154 Kilometer beträgt. Das finale Teilstück steigt Sonntag von Hofuf in den Zielort Dammam am Arabischen Meer.