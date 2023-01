Rallye Dakar: Daniel Schröder zieht positive Halbzeitbilanz

Von: Ulf Horst von der Eltz

Auf eine gute zweite Woche: Daniel Schröder (links) aus Thedinghausen und sein südafrikanischer Co-Pilot Ryan Bland ziehen eine positive Dakar-Zwischenbilanz. © Buja

Ihm wurde bei der Rallye Dakar bisher alles abverlangt: Daniel Schröder trotzte sämtlichen Widrigkeiten und zeigt sich mit Rang 33 zur Halbzeit zufrieden. Kein Wunder also, dass der Thedinghauser zuversichtlich auf die zweite Woche blickt - mit dem klaren Ziel, auch das Ende des Wüstenabenteuers am Arabischen Meer in seinem Nissan Navara zu erleben.

Thedinghausen/Riyadh – Eine Erkenntnis hat sich bei Daniel Schröder nach der ersten Hälfte der Rallye Dakar 2023 eingeprägt – und damit spricht der 33-Jährige aus Thedinghausen wohl für das gesamte Fahrerfeld: „Die Rallye ist deutlich schwieriger als in den Vorjahren. Da haben die Veranstalter wohl gemeint, dass sie es den Leuten zeigen wollen. Das hat denn auch geklappt.“

Bei allen Strapazen für Mensch und Maschine ziehen Schröder und sein Co-Pilot Ryan Bland aus Südafrika, die am Montag am sogenannten Restday in Riyadh endlich einmal ein wenig durchschnaufen konnten, aber auch eine positive Zwischenbilanz. Das Duo liegt im Nissan Navara auf dem 33. Platz im Gesamtklassement und führt die Wertung seiner Klasse T1+ an. „Ab der vierten Etappe hatten wir kein Problem mehr mit dem Auto. Zwar war es weiterhin kernig in den Dünen, wo es immer einige Kleinigkeiten gibt, aber fahrerisch sind wir gut durchgekommen“, erklärt der Motorsport-Enthusiast aus dem Kreis Verden.

Wenn wir weiter clever fahren, retten wir uns schon ins Ziel.

Was Schröder/Bland bei ihrem zweiten gemeinsamen Wüstenabenteuer optimistisch in die restlichen Teilstücke auf dem Weg nach Dammam am Arabischen Golf gehen lässt. Dann hätten sie die 45. Auflage der berühmt-berüchtigten Dakar gemeistert. „Wir haben bisher allen Widrigkeiten getrotzt. Unser Team hat eine Super-Arbeit am Auto und drumherum geleistet, da hoffen wir natürlich, dass wir am Sonntag auch das Ende der 14 Etappen sehen werden“, blickt Daniel Schröder am Ruhetag voraus: „Wenn wir weiter clever fahren, retten wir uns schon ins Ziel.“

Mit diesen guten Aussichten zur Halbzeit war an den Anfangstagen in Saudi Arabien nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Gleich auf der ersten Etappe wurden dem deutsch-südafrikanischen Gespann im wahrsten Sinne des Wortes reichlich Steine in den Weg gelegt. „So eine steinige Piste haben wir noch nie gehabt. Da wir mit unserer Starrachse nicht wie viele andere Teams die nötige Bodenfreiheit besitzen, haben wir immer wieder die in der Mitte der Piste liegenden Brocken erwischt“, erinnert sich Schröder. Am zweiten Tag musste die Hinterachse provisorsich gerichtet werden, es erwischte den Schaft am Getriebe, die Antriebswelle wurde im Regen in Mitleidenschaft gezogen – nur um einige Schäden zu nennen.

Besonderer Dank an Freundin Lisa Buja

Als dann noch die dritte Etappe wegen extremer Regenfälle abgebrochen wurde, das Duo erst um 5 Uhr morgens ins Lager kam und nach nur drei Stunden Schlaf wieder auf die Strecke musste, erreichte die Tortur ihre Höhepunkte. Das und auch die durch ein überflutetes Biwak angesetzte Doppel-Etappe sechs konnten den Thedinghauser jedoch nicht aus dem Rennen katapultieren. Nur Beifahrer Ryan Bland kränkelte ein wenig: „Ihm blieb nach zu wenig Schlaf die Stimme weg, davon wurde ich glücklicherweise verschont.“ Und so gab es am Restday ein bisschen Erholung für Fahrer, Mechaniker und Auto Manfred.

Der Rallye-Tross stürzt sich dann am Dienstag in die neunte Etappe von Riyadh nach Haradh, die insgesamt 686 Kilometer lang ist. Wovon 358 in die Wertung gelangen. Mit einem zuversichtlichen Daniel Schröder: „Ich denke, dass uns alle in der Heimat weiter fest die Daumen drücken.“ Wobei der Thedinghauser einen Dank besonders gerne loswerden möchte – an Freundin Lisa Buya, die nicht nur ständig die Erlebnisse ins Tagebuch schreibt: „Sie hat alles Organisatorische gut im Griff. Ein Klasse-Job, den sie ja zum ersten Mal macht.“ Eine Erkenntnis, die Daniel Schröder das Herz erwärmt.