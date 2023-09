e-Rally Cup: Dörverdener Lemke erfolgreich in den Alpen

Christian Lemke © Privat

Der ADAC Opel e-Rally Cup 2023 gastierte jetzt zum vorletzten Mal im Ausland. Das französische Gastspiel des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit stand in Morzine, südlich des Genfer See, an. Somit wartete ein weiterer Saisonhöhepunkt auf Christian Lemke in seinen 136 PS starken Corsa-e Rally. Zusammen mit seinem erfahrenen Beifahrer Stephan Schneeweiß stand er am Start der traditionsreichen Veranstaltung.

Dörverden – Die Asphalt-Hatz am Fuße des mit gut 4810 Metern höchsten Bergs der Alpen stellte eine besondere Herausforderung für das junge Team und seinem flotten Stromer dar. „Mit unglaublichen Prüfungen und über 300 Startern war es definitiv das bisherige Highlight der Saison. Wunderschöne Landschaften im Umland des Mont-Blanc ließen das Rallyeherz schneller schlagen. Besonders die anspruchsvollen Prüfungen, mit knapp 700 Metern Höhenunterschied auf zehn Kilometern sind sehr beeindruckend gewesen“, so Lemke, der am Ende des ersten Tages Rang fünf mit seinem Partner belegte. „Am nächsten Tag starteten wir in die verbleibenden zwei Wertungsprüfungen gut gerüstet, unser Service-Team hatte alles Notwendige erledigt. Gleich die erste Wertungsprüfung hatte es in sich, wir konnten erneut mit Platz fünf überzeugen. Bei der letzten Prüfung der Veranstaltung, gleichzeitig der Power-Stage, fuhren wir abermals als Fünftplatzierte ins Ziel und sicherten uns so noch einen zusätzlichen Meisterschaftspunkt. Durch diese solide Vorstellung beendeten wir die 75. Rallye Mont-Blanc Morzine mit einem guten fünften Platz im Gesamtklassement. Diese Rallye war wieder eine schöne Veranstaltung – vielleicht sogar noch ein bisschen anspruchsvoller als vergangenes Jahr. Wir hatten Spaß im Auto und werden versuchen, den Abstand bei der kommenden Rallye Stemweder Berg zu Platz drei zu verkürzen, um dann beim WM-Lauf das Ruder hoffentlich herumreißen zu können“, das Fazit des 23-jährige Dörverdener.