Radziej verlässt TV Oyten

Oyten - Im nächsten Monat hätte Jessica Radziej vom Handball-Oberligisten TV Oyten II seit sieben Jahren für die Vampires gespielt. Doch daraus wird nichts, da sich die Mittelangreiferin für einen Wechsel zur SG Findorff Bremen entschieden hat. Somit kommt es zum Wiedersehen in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, denn die Bremer mit Trainerin Corinna Wannmacher haben die Rückkehr mit dem Titel in der Landesliga souverän perfekt gemacht.

„Ich bin jetzt mit meinen Freund Christian Stelzner in die Bremer City gezogen, arbeite am Brill und habe gerne alles in der Nähe. Somit war ein Wechsel die logische Konsequenz“, so die noch 21-jährige Polin, die einst vom UKS PR Ruch Chorzow zum TV Oyten wechselte. Beim Oberligaaufsteiger aus der Hansestadt wird die spielintelligente Handballerin wieder in der Rückraummitte agieren und freut sich schon auf zwei Wiedersehen mit ihrem Ex-Club, bei dem sie fast sieben Jahre aktiv war. J bjl