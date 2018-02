Futsal: U15 löst das Ticket zur Norddeutschen Meisterschaft

Quiring und Röpe schießen Verden/Brunsbrock weiter

+ Als Vize-Landesmeister zu den Norddeutschen Titelkämpfen: Die U15 des JFV Verden/Brunsbrock mit Hazir Gjulijaj, Jalte Röpe, Thorben Bruns, Berdan Akyol, Derman Kaldirici, Levin Felsch, Lasse Homann, Emirhan Ünlü, Trainer Dietrich Quiring (stehend v.l.) und Sven Tuac, Divan Özel, Justin Quiring, Timofej Avdeev (hockend).

Verden - Erfolgreiche Junioren-Fußballer: Die U15 des JFV Verden/Brunsbrock qualifizierte sich für die Norddeutsche Futsal-Hallenmeisterschaft am Sonnabend, 24. Februar, in Hamburg. Der Landesligist holte bei der Niedersachsenmeisterschaft in Bissendorf den Vize-Titel. Nur die beiden Erstplatzierten konnten die Tickets lösen.