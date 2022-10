Qualifying School: Verdener Golfer Paul und Oetting überzeugen

Er kam Platz 69: Henning Paul vom GC Verden beim Abschlag auf der Bahn C1. © Staedler

Eine gute Vorstellung auf Mittelfeldplätzen boten die beiden Verdener Golfer beim Wettbewerb der Qualifying School 2022 auf heimischer Anlage in Walle: Frank Oetting belegte Rang 62, sein Vereinskollege Henning Paul wurde 69. im Feld der angehenden Profis.

Verden – Für drei Tage herrschte internationale Atmosphäre auf der Golfanlage in Walle: Zum zweiten Mal war die PROGOLF TOUR im Rahmen der Qualifying School 2022 zu Gast beim GC Verden. 96 Teilnehmer hatten eine Zusage für dieses Turnier bekommen – und wie begehrt die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist, zeigte die Warteliste von etwa weiteren 50 Anfragen.

Es waren 18 Nationalitäten vertreten, neben den europäischen Nachbarländern sogar je ein Teilnehmer aus Südkorea, Argentinien, Marokko und zwei von den USA. Das größte Kontingent stellten Deutschland und Frankreich. Der GC Verden durfte als Gastgeber zwei Startplätze besetzen, sie wurden von Clubmeister Henning Paul und Vizemeister Felix Oetting wahrgenommen.

Das Qualifikationsturnier geht über zwei Tage mit dem Ziel, sich eine feste Kategorie auf der PROGOLF TOUR zu erspielen, um dann auch Einladungen zur Challenge und European Tour zu bekommen. Die PROGOLF TOUR ist die offizielle Zubringertour zur Challenge und European Tour – Martin Kaymer ging einst diesen Weg. In Deutschland werden nur zwei Qualifikationsturniere gespielt, außer in Verden noch in Trier.

Viel Lob für den GC Verden von Sieger Griesbeck

Gespielt wurde an zwei Tagen je ein Zählspiel über die 18 Löcher von Course A und C, wobei von Bahn A1 und C1 gestartet wurde und die beiden 48er-Gruppen jeweils im Wechsel einmal vormittags und einmal nachmittags antreten mussten. Der 28-jährige deutsche Pro Max Griesbeck sicherte sich mit zwei Schlägen Vorsprung (5 unter PAR) den Sieg vor dem 23-jährigen Landsmann und Amateur Nils Dobrunz (3 unter PAR). Dank der Qualifikation können Griesbeck, Dobrunz und neun weitere Spieler in 2023 auf der Pro Golf Tour in Kategorie 5 spielen. Ebenso gute Chancen auf Starts auf der Pro Golf Tour 2023 haben die Plätze 12 bis 30 in der Kategorie 8. Alle weiteren Spieler aus den Top 45 haben immerhin Kategorie 10 sicher.

Die Verdener erreichten in diesem hervorragenden Teilnehmerfeld einen respektablen Platz im Mittelfeld, Felix Oetting auf Platz 62 und Henning Paul auf Platz 69. Griesbeck äußerte sich sehr lobend über den Platzzustand: „Dafür, dass der Platz durch die lange Hitzeperiode vor Kurzem noch braun gewesen sei, war er schon wieder in einem sehr guten Zustand, vor allem die Grüns waren super und sind sehr treu gelaufen”.