Ken Purnhagen und Sascha Djurdjevic zum MTV Riede

Von: Kai Caspers

Trägt künftig das Rieder Trikot: Ken Purnhagen. © töb

Die nächsten beiden Neuzugänge für den MTV Riede. Vom SC Weyhe zieht es Ken Purnhagen und Sascha Djurdjevic an den Segelhorst.

Riede – Der MTV Riede bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Nachdem der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga längst besiegelt ist, präsentierte der künftige Kreisligist mit Ken Purnhagen und Sascha Djurdjevic vom SC Weyhe nach Jason Spatz, Marcel und Pascal Schumacher, Timm Wüstefeld und Hanjo Irps die Neuzugänge sechs und sieben.

Den Kontakt zu Ken Purnhagen hatte Riedes Felix Eichhorn hergestellt. Dennoch war MTV-Spartenleiter Frank Lindenberg zunächst etwas skeptisch bezüglich der Zusage, da Purnhagen seit der C-Jugend das Weyher Trikot trägt. „Nach einem langen Telefongespräch haben wir uns dann gemeinsam mit Trainer Oliver Rozehnal getroffen und konnten ihn schnell von unserem Konzept überzeugen“, erhofft sich Lindenberg einiges vom 29-Jährigen, der auf der linken Seite im offensiven Mittelfeld beheimatet ist. Aber auch für das Sturmzentrum ist Purnhagen eine gute Alternative. Auch Sascha Djurdjevic ist 29 Jahre als und spielt seit 20 Jahren in Weyhe. Genau wie Purnhagen gehörte er dort zum Kader ersten Herren und hat seine Stärken auf der linken Seite in der Defensive. Lindenberg: „Beide Spieler verfügen über jede Menge Routine und werden uns weiterhelfen. Aber unsere Planungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Denn wir stehen noch in guten Gesprächen.“ kc