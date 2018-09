1. FC RW Achim erwartet TV Oyten: „Punkte im Derby zurückholen“

Kaya war nicht spielberechtigt

+ Bülent Kaksi wertet den „Fall Kaya“ als blöd gelaufen.

Achim/Oyten - Dieses Bezirksliga-Derby ist für Aufsteiger 1. FC RW Achim besonders wichtig. Denn nachdem die Achimer ihren Fehler in der „Affäre“ Kaya (war nicht spielberechtigt) einsehen mussten und so die Punkte aus dem Wörpedorf-Spiel futsch sind, „heißt es für uns diese am Sonntag gegen den TV Oyten quasi zurückzuholen“, sagt da Achims Coach Bülent Kaksi.