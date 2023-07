Punktabzüge im NFV Kreis Verden: Große Protestwelle bleibt aus

Von: Frank von Staden

Zwei Stunden lang verteidigte Daniel Ballin das „Punktabzugsmodell“, zeigte aber auch andere Maßnahmen gegen den Schiri-Mangel auf. © von Staden

Die im Vorfeld zu erwartende große Protestwelle beim Info-Abend des NFV Kreis Verden im Vereinsheim des SV Holtebüttel am Montagabend zum Thema „Punktabzüge aufgrund fehlender Schiedsrichter sowie zunehmende Gewalt auf den Fußballplätzen“, entpuppte sich zu einem Sturm im Wasserglas.

Verden/Holtebüttel – Zum einen, weil Kreisschiedsrichterlehrwart Daniel Ballin sehr überzeugend und rhetorisch gut präpariert alle Argumente gegen die feststehenden Punktabzüge (wir berichteten) für die kommende Saison kontern konnte. Zum anderen, weil sich am Abend nur 22 Vereinsvertreter in Holtebüttel eingefunden hatten, die sich im Vorfeld scheinbar schon tiefgehend mit der großen Problematik „Schiedsrichterflaute“ beschäftigt hatten und damit unqualifizierte Einwürfe ausblieben.

„Uns ist es wichtig, dass wir alle, Verband und Vereine, an einem Strang ziehen. Und dass jeder versteht, warum wir so handeln mussten“, klärte da der NFV-Kreisvorsitzende Kurt Thies im Vorfeld auf. Denn nachdem die Verantwortlichen einen stetigen Rückgang an Nachwuchsschiedsrichtern registrieren mussten, den Spielbetrieb in den unteren Kreisklassen – Ballin nennt diesen Bereich Breitensport, gefährdet sahen, waren sie bereits 2018 gezwungen, die Reißleine zu ziehen und den Strafenkatalog für die Vereine für fehlende Unparteiische drastisch zu verschärfen. „Allerdings haben wir – und das geht doch stark unter – auch im selben Atemzug Maßnahmen entwickelt, um diesen Negativtrend zu stoppen. Unter anderem auch ein Angebot von mir an die Vereine, mit einer Werbeveranstaltung im heimischen Vereinsheim quasi Interesse beim eigenen Nachwuchs zu wecken. Seit nun viereinhalb Jahren hat das kürzlich mit dem FSV Langwedel-Völkersen ein einziger Klub genutzt“, so Ballin, der damit noch einmal unterstreicht, wie klein momentan immer noch das Interesse der Vereinsverantwortlichen ist, bei dieser Thematik selbst mit anzupacken.

Eine Befragung von Unparteiischen, warum sie die Pfeife schon in jungen Jahren wieder zur Seite gelegt haben, ergab: keine Wertschätzung, unattraktive Vergütung, mentaler Druck und vor allem die Zunahme von Respektlosigkeit, Aggressivität und Gewalt auf dem Platz. Zum Thema Vergütung meinte Ballin süffisant: „Die Schiedsrichterei ist quasi nicht mal mehr kostendeckend. Der Stundensatz liegt unter fünf Euro pro Stunde und tiefer. Da ist es attraktiver, im Supermarkt Konserven in die Regale zu räumen!“ Allerdings: Eine Erhöhung des Spesensatzes dürfte so manchen Verein und auch den Verband an seine finanziellen Grenzen bringen.

Letztlich stellte Ballin dann sehr bildlich das Maßnahmenpaket zur Reduzierung des Schiedsrichter-Fehlstandes „Fördern und fordern“ vor: Schiedsrichterneugewinnung unterstützen; Schiedsrichterbindung durch Patenmodell für neue Unparteiische erhöhen. Vereine animieren zu mehr Wertschätzung. Diese Punkte fallen in den Bereich „fördern“.

In den Bereich „fordern“ kam der Verband dann schnell zu der Einsicht, dass finanzielle Strafen für die Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls nicht ausreichend sind. So wurden dann alle Vereine im Landkreis informiert, dass sich der Kreisvorstand nach einer sehr kontrovers geführten Diskussion (O-Ton Thies: „Wir standen vor einer echten Zerreißprobe!“) dazu entschloss, die Punktabzugsstrafe bei Nichterfüllung der Sollstärke einzuführen. „Und diese Sanktion tritt eben jetzt in Kraft und ist auch zukünftig in Stein gemeißelt. Ganz viele Bezirke haben signalisiert, dass auch sie diese Maßnahme ergreifen wollen, wir haben in Niedersachsen mit dem Kreis Harburg nun eine Vorreiterrolle eingenommen. Wir wissen, dass wir unseren Vereinen damit wehtun und hätten uns auch gewünscht, dass Rotenburg und Osterholz bereits mitziehen“, so Thies und Ballin, die den Zögerern „keinen Arsch in der Hose“ attestiert. Thies: „Aber wir sind im ständigen Dialog. Fakt ist, dass schon bald flächendeckend nachgezogen wird!“

Ballin machte schließlich noch einmal deutlich, „dass unser einziges Interesse gilt, euren Spielbetrieb zu sichern! Alle müssen wir erkennen, dass wir im selben Boot sitzen. Und wenn Punktabzug bei der höchstspielenden Mannschaft, so gibt es die Spielordnung vor, die einzige Strafe ist, die auch den Letzten wachrüttelt, dann müssen wir diese Karte ausspielen.“

Und dass scheinbar noch längst nicht alle wachgerüttelt sind im NFV Kreis Verden, untermauert die Tatsache, dass viele Vereine diesem sehr interessanten Info-Abend fernblieben.