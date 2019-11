Vom Punkt: Schulwitz hat das nötige Glück – 4:2

Verden - Von Ulf Von Der Eltz. Dass seine Elf keinen Schönheitspreis gewonnen hat – Frank Neubarth war es egal: „Insgesamt fehlt uns weiter die Sicherheit. Da müssen wir halt mehr Fußball arbeiten statt spielen. Wichtig sind ja die drei Punkte.“ Mit einem 4:2 (2:2) über den VfL Güldenstern Stade beendete der FC Verden 04 am Sonntag die Serie von fünf sieglosen Partien und verschaffte sich in der engen Landesliga ein wenig Luft.

Und ein hartes Stück Arbeit war es in der Tat für die Gastgeber: Schon früh hatten sie nach der Roten Karte für Luca Dammann (24., Notbremse gegen Thomas Celik) Überzahl, bauten ihre Führung auch auf 2:0 aus, gaben sie aber innerhalb von vier Minuten wieder aus der Hand. In einer zähen zweiten Halbzeit gelangen dann spät die entscheidenden Treffer zum letztlich verdienten Erfolg.

Von Beginn an nahmen die Blau-Weißen das Heft in die Hand, Jonas Austermann hatte die Führung auf den Fuß. Aber bei seinem Flachschuss rettete Jannik Holthusen für den geschlagenen Keeper Schütt gerade noch vor der Linie (10.). Sollte dem Außen der Treffer nicht gelingen, glänzte er als Vorbereiter. Im Duell mit Luca Wendlandt spielte er zweimal seine Schnelligkeit aus, seine flachen Pässe in den Strafraum verwerteten Maximilian Schulwitz (17.) und Jonathan Schmude (28.) zum scheinbar beruhigenden 2:0. Zumal zwischen den beiden Treffer der Platzverweis lag.

Aber durch grobe Fehler brachten die Verdener den auswärts bisher sehr erfolgreichen VfL zurück ins Match. Vor dem 2:1 ließ sich Moritz Schmökel von Artin Shamolli düpieren, Bjarne Geils kam gegen den Schützen Pascal Voigt zu spät (32.). Vor dem 2:2 fabrizierte Richard Sikut einen Fehlpass, Mirco Temp konnte Matthias Lippek nicht entscheidend stören – dessen Pass verwertete abermals der im 5:4:1 schnelle und trickreiche Stürmer Voigt (36.). „Es fehlt uns einfach die Ruhe, das in Überzahl runterzuspielen“, monierte Neubarth. Zwar wollte er Moritz Schmökel, der früh den an der Leiste verletzten Kato Tavan ersetzen musste (30.), nicht in den Senkel stellen – dass auf der neuralgischen Position hinten links Schwächen vorhanden waren, gestand der Ex-Profi indes ein. Fast hätte Lippek mit einem Pfostenschuss die Partie vollends gedreht (45.).

In der zweiten Halbzeit wurden die Aktionen des FC etwas ruhiger, mit der Zeit ergaben sich auch Chancen. Die erste gute vergab Schulwitz, als er einen feinen Pass von Austermann in die Gasse am Kasten vorbeisetzte (65.). Nachdem Philipp Breves in höchster Not gegen Nils von Salzen gerettet hatte (67.). erhöhte Verden nochmals den Druck. Mit Erfolg: Wieder leitete Austermann ein, Celik wurde von Schlussmann Schütt gelegt – den fälligen Strafstoß verwandelte Schulwitz zum 3:2 (73.). Der Sturmführer rutschte zwar ein wenig weg, hatte jedoch das nötige Glück, dass Schütt nicht mehr herankam. Endgültig alles klar machte Celik mit dem 4:2 (78.). Erst setzte er nach Klasse-Doppelpass Austermann in Szene, dessen Schuss Schütt parierte – die Kugel sprang aber zu Celik zurück, der dann keine Mühe mehr hatte.