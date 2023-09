Linus Pucks lässt TV Oyten jubeln

+ © Privat Linus Pucks traf zum 2:1. © Privat

Der TV Oyten schwingt sich langsam nicht nur zu einem Favoritenschreck in der Fußball-Bezirksliga auf, das Team von Coach Jan Fitschen bleibt nach einem 2:1 (0:0)-Coup beim Titelmitaspiranten VSK Osterholz-Scharmbeck zudem auch im sechsten Saisonspiel ohne Niederlage und krabbelt durch diesen Erfolg in der Tabelle auf Rang drei. Den viel umjubelten Siegtreffer erzielte dabei Linus Pucks drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, nachdem er erst kurz zuvor eingewechselt wurde.

Oyten – „In Osterholz zu gewinnen ist mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Aber wir haben es richtig gut gemacht, vor allem im zweiten Durchgang noch einen Gang höher schalten und letztlich dann auch nicht unverdient den Dreier mitnehmen können. Ja, die Mannschaft ist derzeit absolut in Fahrt. So kann es durchaus weitergehen“, sprach Jan Fitschen seinem Team später ein großes Lob aus.

Bereits zur Pause hätte es nach Großchancen schon 2:2 stehen können, wenn nicht müssen. Oytens Möglichkeiten ließen dabei Lucas Streich, der nur den Innenpfosten traf (15.) sowie in einer Doppelchance Arouna Ahizi und im Nachfassen Hendrik Seeger (38.) liegen. „Aber auch der VSK ließ zwei Top-Dinger aus“, so Fitschen, der dann zwar das 1:0 (61.) der Hausherren durch Christoph Oberschilp (Fitschen: „Da haben wir nur Spalier gestanden“) notieren musste, dann aber auch den Ausgleichstreffer registrieren konnte (71.), den Marius Winkelmann per Strafstoß erzielte, nachdem er selbst gefoult wurde. Kurz vor Abpfiff dann der umjubelte Siegtreffer von Linus Pucks, der ein Tesfo-Zuspiel verwerten konnte.