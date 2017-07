Das Prunkstück des TSV Achim ist das Mittelfeld

Achim - Von Björn Drinkmann. Auch in seinem dritten Jahr als Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Achim muss Jens Dreyer mit einer großen Fluktuation klarkommen. Zwar hat er acht neue Spieler für seinen Kader dazu bekommen, doch auf der anderen Seite stehen auch genauso viele Akteure auf der Verlustseite.

Der schmerzlichste Verlust für Dreyer dürfte sicher der Abgang von Mannschaftsführer Timo Schöning sein, der sich dem Landesligisten TSV Etelsen angeschlossen hat. Mit 22 Treffern war Schöning mit Abstand bester Torschütze seiner Mannschaft und landete auf Platz zwei der Torjägertabelle in der Kreisliga. Aber auch Mutafa Gülalan (Verdener Türk Sport) und Tobias Pröttel (FSV Langwedel- Völkersen) dürften eine Lücke reißen. Genau wie Pröttel zog es auch das Brüderpaar Marvin und Henric Louis zum Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen. Stürmer Murat Avanas, der sich zum Ende der vergangenen Saison einen Stammplatz erkämpft hatte, zieht es nach nur einem Jahr wieder zurück zum TV Oyten.

Vielversprechende Leistung bei der Badener Sportwoche

Bedient haben sich die Achimer beim Landesligisten TSV Ottersberg. Der spielintelligente Mittelfeldspieler Aykut Kaldirici kehrt nach den Zwischenstationen TB Uphusen und Rot Weiß Achim zu seinem Jugendverein zurück. Begleitet wird Kaldirici von dem zweikampfstarken Abwehrspieler Deniz Ügdur, der in der vergangenen Saison 13 Einsätze im Ottersberger Landesligateam hatte. Außerdem lotste Dreyer Kai und Sven Sedlasek nach Achim. Während Kai auf der Torwartposition beheimatet ist, fühlt sich sein jüngerer Bruder Sven im Sturmzentrum am wohlsten. Der 18-jährige Jonas Gaulke gilt als großes Abwehrtalent und rückt aus der eigenen Jugend in die erste Herren auf.

Aufgrund dieser vielen Veränderungen dürfte es sehr interessant werden, wie die Achimer aus den Startlöchern kommen. Bei der Badener Sportwoche sah es vor allem gegen Uesen (4:2) und Bierden (6:0) schon recht vielversprechend aus. Das Prunkstück der Mannschaft ist auf jeden Fall das Mittelfeld, das mit Aykut, Ahmet und Behcet Kaldirici sowie dem jungen Lukas Kiemes und Firat Burc hervorragend besetzt ist.

Im Sturm hat Dreyer mit dem aus der Reserve hochgerückten Emir Abidobic einen sehr erfahrenen Torjäger dazubekommen, der an der Seite des blitzschnellen Bangalee Mara agieren soll. Insgesamt gesehen ist der Achimer Kader gerade in der Breite nicht mehr ganz so stark besetzt, wie noch in der Vorsaison. Daher dürfte viel davon abhängen, ob die Achimer von größeren Verletzungen verschont bleiben werden. Hinsichtlich einer Prognose für das eigene Abschneiden hielt sich Trainer Jens Dreyer zwar noch zurück, doch eine Platzierung zwischen Rang vier und Rang sechs sollte auf jeden Fall möglich sein.