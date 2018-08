Prütt-Team bekommt die Grenzen aufgezeigt

Oyten - Nichts wurde es mit einer Überraschung für Handball-Landesligist TV Oyten. Wir nicht anders zu erwarten, waren die TSG Hatten-Sandkrug und der ATSV Habenhausen in der ersten Runde des HVN/BHV-Pokals mindestens eine Nummer zu groß. Lediglich gegen die klassentieferen Gastgeber der HSG Lesum/St. Magnus sprang für das Team von Trainer Jürgen Prütt zum Abschluss noch ein Achtungserfolg heraus.

„Dort sind wir unserer Favoritenrolle dann doch gerecht geworden. In den anderen beiden Partien gab es für uns jedoch nichts zu holen. Das waren dann doch zu große Kaliber für uns“, musste Jürgen Prütt eingestehen. Gleichwohl bescheinigte er seinem Team gegen Hatten-Sandkrug die beste Leistung des Tages. Denn da sahen sich die Oytener gegen den Oberligisten zur Pause lediglich einem 7:8 gegenüber und boten der TSG 20 Minuten lang Paroli. Das änderte sich jedoch nach dem Wechsel, als der TVO dem druckvollen Spiel des Favoriten nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte und am Ende noch deutlich mit 8:16 die Segel streichen musste. Im zweiten Spiel gegen Drittligaabsteiger ATSV Habenhausen wurde es dann bitter. Denn in der ersten Hälfte blieben die Oytener ohne eigenen Treffer – 0:10. „Die waren richtig engagiert und haben das ernst genommen“, erkannte Prütt die Leistung des späteren Gesamtsiegers neidlos an. Das 3:7 im zweiten Abschnitt war für Oytens Trainer „im Rahmen.“

Im letzten Spiel wurde der TV Oyten dann seiner Favoritenrolle gerecht. Beim Start-Ziel-Sieg hatte der TVO nie Probleme. Mit 19:14 wurde das gesteckte Tagesziel erfüllt. Sorgen bereiten jedoch die Personalien Stephan Meiners (umgeknickt) und Sören Blumenthal (Knieverletzung). Prütt bekannte: „Da mussten wir etwas improvisieren und hatten dann mit Dennis Metz nur einen etatmäßigen Keeper, da Harald Lüthje ja noch im Urlaub ist."