Prütt, Johannesmann und Schmelz: Ein Trio rückt beim TV Oyten in den Fokus

Von: Björn Lakemann

Eine Gewinnerin der Vorbereitung: Talent Lena Prütt rückte beim TV Oyten in den Blickpunkt. © Hägermann

Oyten – Nun ist es endlich soweit: Die TV Oyten Vampires haben als Drittliga-Absteiger im Heimspiel gegen die HSG Hunte-Aue Löwen den ersten Gradmesser in der Handball-Oberliga zu Gast (Anwurf Sonntag, 17 Uhr). Dabei gibt es auf der Bank in Kai Freese ein neues Gesicht. „Wer mehr will, muss mehr machen.“ Dieses Credo des Trainers steht sinnbildlich für einen Neubeginn beim TVO, in dem unter anderem auch ein Krafttraining neben den normalen Einheiten auf dem Programm steht.

Dabei war die Vorbereitungsphase auch von Ärgernissen für den ehrgeizigen neuen Coach überschattet. „Neben den riesigen Störfaktoren mit urlaubenden Spielerinnen kann es nicht sein, dass die Halle für drei Wochen geschlossen wird. Damit geht uns mindestens eine Woche an wertvoller Saisonvorbereitung verloren, da wünsche ich mir doch etwas mehr Unterstützung. Sei es von der Kommune als auch vom Verein“, gibt der 48-jährige gebürtige Auricher einen Denkansatz.

Madita Woltemade und Laura Sposato fehlen

In den Einheiten seien neue handballerische Feinheiten einstudiert worden. Freese: „In den letzten vier intensiven Trainingswochen habe ich neue Angriffskonzeptionen implantiert. Wir haben mit der 5:1-Deckung ein zweites Deckungssystem neben der 6:0 einstudiert, um besser auf den Gegner reagieren zu können.“ Dabei seien ihm mit Lena Prütt, Jasmin Johannesmann und Kim Schmelz, die in ihrem ersten A-Jugendjahr ist, drei blutjunge Spielerinnen überaus positiv aufgefallen.

Folglich verdiente sich das Trio in den Test reichlich Einsatzzeit und konnte sich so noch mehr in den Fokus spielen. Auf dem eigenen Turnier hätte seine Mannschaft spielerisch vorne wie hinten ein bis zwei Schritte nach vorne gemacht. Beim Saisonauftakt gegen die Löwen fehlen den Vampires mit Rückraumspielerin Madita Woltemade (Gehirnerschütterung) sowie Außen Laura Sposato (Folgen Long Covid) zwei Akteure. „Bei uns geht das in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie die Leute den Doppelspieltag in Oyten annehmen“, hofft der Trainer auf eine volle Hütte bei seiner Vampires-Premiere.

Der Gegner sei ihm aus etlichen Vorbereitungsspielen, mehr als bekannt. Insbesondere das Trio mit der ehemaligen Bundesligaspielerin Kristina Logvin, die in der Deckung Bälle gut antizipiert und über ein starkes 1:1-Verhalten verfügt. Zudem genügen die gelernte Linksaußen Karla Witte sowie der klassischen Shooterin Lea Hillmer in der Rückraummitte obersten Oberligaansprüchen.