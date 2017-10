Pröhl: Brauche keine Ansprüche zu stellen

Achim/Baden - „Es ist immer bitter, wenn uns uns ein Spieler verlässt“, kommentierte Cord Katz, Teammanager des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden, den Weggang von Rückraumspieler Sebastian Pröhl (wir berichteten), der mit 196 Zentimetern über Gardemaß verfügt.

„Ich fange demnächst ein Studium der Wirtschaftsinformatik in Hannover auf. Da schaffe ich es nur noch einmal in der Woche zum Training. Und mit diesem Pensum brauche ich keine Ansprüche in der Oberliga anmelden“, ist der 26-Jährige realistisch genug. Wie es für den Rückraum-Rechtshänder weitergeht, steht indes noch in den Sternen. Der SG hatte sich Sebastian Pröhl vor über zwei Spielzeiten angeschlossen. Sein jüngerer Bruder Florian hatte das Team von Tobias Naumann bereits vor Saisonstart verlassen und sich der HSG Heidmark angeschlossen. J bjl