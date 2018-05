Probleme zum Auftakt

Selbstbewusst starteten Daniel (links) und Jürger Schröder in die erste Etappe des FIA Cross Country Word Cups in Kasachstan. Am Ende kamen beide als Zwölfte ins Ziel.

Thedinghausen - Die erste von sechs Ralley-Etappen des FIA Cross Country Word Cups in Kasachstan führte Jürgen Schröder und seinen Sohn Daniel (beide Thedinghausen) über 280 Kilometer schnelle Schotterprüfungen Richtung Kaspisches Meer. Beide waren bis zur Hälfte der Sonderprüfung sehr schnell unterwegs, ehe es zu einigen Problemen kam. Am Ende der Etappe belegten Vater und Sohn den zwölften Platz.

Verantwortlich für die Platzierung war ein vermeintlicher Plattfuß. Das Team aus Thedinghausen stoppte, um die Reifen zu wechseln, doch hatten diese vollen Luftdruck. Jürgen und Daniel Schröder wollten nun umgehend ihre Fahrt fortsetzen, doch dabei kam es zu einem weiteren Problem. Beim Versuch seinen Gurt wieder anzulegen, musste Jürgen Schröder feststellen, dass dieser sich nicht schließen ließ. Bis der Fehler dann endlich gefunden und korrigiert war, waren fast fünf Minuten vergangen. Erst dann konnte die Etappe fortgesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt lagen Jürgen und Daniel Schröder auf einem guten sechsten Platz, der natürlich nicht gehalten werden konnte. Am Ende der Etappe stand für Jürgen und Daniel Schröder der zwölfte Platz in den Ergebnislisten. Jürgen Schröder: „Eigentlich ein guter Tag, wenn nicht das Problem mit dem Sicherheitsgurt gewesen wäre. 280 Kilometer Schotterpiste in knapp über zwei Stunden waren schon ein Erlebnis. Morgen in den ersten Dünen wollen wir versuchen, unter die Top-Ten zu fahren“, sagt Jürgen Schröder und hofft auf eine fehlerfreie zweite Etappe. J jho