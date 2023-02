Primus kommt: MTV Riede krasser Außenseiter

Von: Frank von Staden

Zurück: Torben Schumacher. © Privat

Von der Papierform her keine Chancen – die aber irgendwie nutzen: So sieht es derzeit für den Abstiegskandidaten MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga aus, der am Sonntag im zweiten Spiel nach der Winterpause den Klassenprimus FC Worpswede zu Gast hat.

Riede – Die erste Partie in Verden war dabei für Riedes Coach Denis Schymiczek schon etwas ernüchternd. Deshalb erwartet er nun eine Reaktion, sagt: „Wir müssen einfach beweisen, dass wir es besser können, dass wir uns wehren können. Dafür muss die Einstellung von der ersten Sekunde da sein, muss die Fehlerquote minimiert werden!“ Gut, dass Schymiczek am Sonntag da auf einige Rückkehrer bauen kann. So meldeten sich jetzt Marc Lindenberg, Torben Schumacher als auch Tim Eichhorn zurück. Dafür wird Maik Stöver (Corona) fehlen, hinter Luca Johanningmeier sowie Keeper Jannik Schumacher stehen Fragezeichen. vst