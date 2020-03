Premiere in Daverden: Alle Spieler sind dabei

Daverden – Saisonpremiere für Handball-Verbandsligist TSV Daverden: Im Heimspiel gegen den OHV Aurich II (Sbd., 17.30) steht Trainer Ingo Ehlers erstmals der komplette Kader zur Verfügung.

„Das heißt, dass wir wieder voll ins Tempo gehen können. Und sollten wir zudem in der Deckung vernünftig arbeiten, haben wir gute Chancen auf einen doppelten Punktgewinn“, ist Daverdens Trainer überzeugt. Dabei setzt Ehlers unter anderem auf das starke Keeperduo Sebastian Bohling und Sören Schmincke. Aber auch im Angriff präsentieren sich die Rückkehrer Simon Bodenstab und Jonah Klimach, die beide als Spielmacher eingesetzt werden können, wieder fit wie ein Turnschuh. „Beide können wieder vollen Einsatz zeigen und sie ergänzen sich gut in der Rolle als Regisseur unseres Spiels.“

Kreisläufer Boyke Wilkens, der zuletzt in der Rückraummitte aushalf, kann somit wieder in die Nahwurfzone am gegnerischen Kreis rücken. Ehlers: „Boyke ist ein eher unkonventioneller Kreisläufer und in unserer Deckung entwickelt er sich immer mehr zum Chef.“ Dennoch erwartet Daverdens Coach im Aufsteigerduell ein hartes Stück Arbeit. Denn die Drittliga-Reserve verfügt nicht nur über ein überragendes Tempospiel, sondern strahlt von allen Positionen Torgefahr aus.

Dass die Daverdener in ihrer Halle ohne Harz spielen, sieht Ingo Ehlers nicht als Vorteil. „Bis zur vergangenen Saison haben die Auricher in ihrer Halle auch ohne Haftmittel gespielt. Wir sind definitiv nur Außenseiter.“ Nachdem Daverden zuletzt nur 2:6-Punkte holte, muss in Sachen Klassenerhalt auf jeden Fall noch gepunktet werden. bjl