Prellball: TV Baden sichert sich das DM-Ticket

Baden - Das Ticket zur Deutschen Meisterschaft ist gelöst: Am letzten Spieltag der Prellball-Bundesliga gewann der TV Baden I in der Besetzung Isabell Abelmann, Janina Bohling, Ann-Kristin Bick, Tabea Fieweger und Madeline Hendrian alle Spiele und erreichte den dritten Platz. „Damit haben wir unser Ziel erreicht“, freute sich Sprecherin Isabell Abelmann.

Gegen MTV Wohnste II im ersten Spiel punktete Baden von Anfang und erzielte viele Bälle. In der zweiten Halbzeit bauten die Kreisverdenerinnen ihren Vorsprung ohne Problem noch weiter aus, gewannen mit 43:26. Im nächsten Spiel gegen Concordia Hülsede kämpfte Baden um jeden Ball. Trotz einer zwischenzeitlichen höheren Führung kämpfte sich Hülsede wieder ran. Am Ende setzte sich Baden 33:31 durch.

Gegen Hannover bekam der TVB ein paar Probleme in der Annahme. Das Team kämpfte um jeden Ball und belohnte sich am Ende mit einem 33:32-Sieg. Beim Spiel gegen Mahndorf hatte Baden keinerlei Probleme und dominierte von Anfang an gegen das junge Team (41:20). Im letzten Match gegen Marienfelde mobilisierte der Favorit nochmal alle Kräfte und baute langsam nach und nach die Führung aus. Durch eine sehr konzentrierte Leistung und super Spielzüge behauptete sich Baden mit 30:21.

Die Zweite des TVB in der Besetzung Christine Behrens, Melanie Hellmich, Iris Mansch-Kalinowski, Denise Schönhoff, Christine Trillhase und Sandra Kempa verbuchten zum Saisonabschluss drei Siege und landete auf einen guten sechsten Platz. Abelmann: „Die Mannschaft ist sehr zufrieden und stolz auf ihre Saisonleistung in der Bundesliga.“ Gegen Hülsede im ersten Spiel in einer packenden Partie gewann Baden II glücklich mit 31:29. Gegen den MTV Wohnste hielt das Team in der ersten Halbzeit noch gut mit, verlor aber im zweiten Durchgang die Konzentration und das Spiel durch viele eigene Fehler mit 27:36.

Gegen den Tabellenletzten Mahndorf hatte auch die Badener Reserve keine Probleme und siegte deutlich 46:18. Genauso gut spielte dann Baden II weiter gegen Marienfelde, so dass auch hier ein verdienter Sieg herauskam (38:22). Im letzten Spiel gab es eine 28:36-Niederlage gegen Hannover.

Die Abschlusstabelle: 1. TV Sottrum 43:1, 2. MTV Eiche Schönebeck 39:5, 3. TV Baden 33:11, 4. MTV Eiche Schönebeck II 32:12, 5. MTV Wohnste 30:14, 6. TV Baden II 21:23, 7. TuS Concordia Hülsede 18:26, 8. VfL Hannover 16:28, 9. TSV Marienfelde 13:31, 10. MTV Wohnste II 13:31, 11. TV Sottrum II 6:38, 12. TV Mahndorf 0:44. J woe