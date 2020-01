Prellball – vom Aussterben bedroht

Dörverden - Prellball? Nie gehört! Vor allem bei jungen Leuten ist dieser Mannschaftssport nahezu unbekannt, da Prellball eher zu den Randsportarten zählt. Beim TSV Dörverden indes gibt es nach wie vor eine aktive, wenn auch kleine (feine) Prellballszene. Eine, die vom Aussterben bedroht ist.

Dabei werden sich vor allem ältere Dörverdener noch an die erfolgreiche und glanzvolle Zeit des Prellballspiels in der Gemeinde erinnern. Selbst Deutsche Meisterschaften oder international besetzte Wettbewerbe – beispielsweise gegen die argentinische Nationalmannschaft im Jahr 1990 – wurden gespielt und auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene teils beachtliche Platzierungen erreicht. „Zu Hoch-Zeiten, das waren die Jahre zwischen 1985 und 2000, haben rund 90 Mitglieder aktiv Prellball gespielt. Es gab Kinder- Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften, der TSV Dörverden hat in den zurückliegenden 50 Jahren unzählige Titel geholt. 1989 sind wir sogar Deutscher Vizemeister geworden“, erinnert sich Spartenleiter Herbert Koller.

Auf den Laien wirkt Prellball wie eine Mischung aus Volleyball, Faustball und Ball über die Schnur. Jedes Team besteht aus mindestens drei, üblicherweise aber vier Sportlern. Gespielt wird auf einem 8 x 16 Meter großen Feld, das in der Mitte durch eine einfache Leine, die in 40 Zentimeter Höhe hängt, in zwei Spielhälften geteilt ist. Über diese Leine wird der Ball gespielt, der allerdings zunächst immer im eigenen Feld aufprellen muss.

Am wöchentlichen Training mit Spartenleiter Herbert Koller nehmen von den derzeit 20 Aktiven bis zu 15 Frauen und Männer teil, von denen die Mehrheit auch bei Punktspielen mit Fäusten auf den Ball eindrischt. Aktuell geschieht das sogar ziemlich erfolgreich: Bei den Bezirksmeisterschaften in Sittensen hat das nach langjähriger Spielpause neuformierte Damenteam mit Bianca Beinsen, Tina Steinmann, Renese Rhodes und Jennifer-Rowena Hofmann – wenn auch mit Glück – den Titel und die Herrenmannschaft Silber geholt.

Viele der Spieler sind bereits seit Jahrzehnten aktiv. Beispielsweise Bodo Plump aus Wahnebergen, der vor 40 Jahren beim TSV Verden mit dem Prellballspielen begonnen hat und sich dort auch als Übungsleiter engagierte. Hein-Dieter Precht aus Stedorf indes hat das Ballspiel erst im Alter von 64 Jahren gepackt, „denn Prellball“, so sagt er, „kann man in jedem Alter spielen!“ Zudem hätten die Sportkameraden mit ihm eine Riesengeduld, wie er lächelnd erzählt. Das sei aber typisch für die Prellballer im Verein, die ihren Sport sowohl geschlechts- als auch altersübergreifend ausüben. Plump: „Der älteste Spieler ist bereits über 80 Jahre alt, während Bente Fynn Sattler, unser ,Küken‘, gerade mal 17 Lenze zählt.“

Doch zurück zum Prellballspiel, das zweimal zehn Minuten dauert und bei dem sich je vier Spieler einer Mannschaft gegenüberstehen. Zwei Außen, ein Spieler im Zentrum und der sogenannte Schlagmann, der gemeinhin nicht nur für die Punkte zuständig ist, sondern auch die Angaben macht. Ähnlich wie beim Volleyball darf der Ball auch innerhalb der eigenen Hälfte von Spieler zu Spieler weitergespielt werden, muss allerdings immer auf den Boden geprellt werden. Und während eines Spielzugs über drei Stationen müssen außerdem auch drei verschiedene Spieler den Ball berühren. „Die Regeln sind leicht“, findet Youngster Sattler, der zuvor schon Fußball und Tennis gespielt und sich sogar im Wrestling probiert hat. „Prellball macht am meisten Spaß“, findet er und lobt ausdrücklich den Zusammenhalt der Spieler. Er schätze auch die gute Atmosphäre bei den Spielen. „Die Vereinssparte ist nicht besonders groß. Man kennt sich, geht sehr freundschaftlich miteinander um“, schwört Sattler. Beim Fußball oder beim Tennis habe er das dagegen doch desöfteren vermisst.

Obwohl der Sport recht schnell ist, hält sich die körperliche Anstrengung in Grenzen, denn der Bewegungsradius ist recht klein. Auch deshalb kann man Prellball bis ins hohe Alter hinein noch aktiv spielen, oder – ganz im Sinne der Sparte – erst im Alter damit beginnen.