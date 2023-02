Toni Potters: Jahresstart ein Mix aus Erfolg und Sorge

Einer seiner Hoffnungsträger: Toni Potters mit Moher, der eine schwere Zeit überstanden hat. © Wächter

Der Start lässt Toni Potters auf ein ähnlich erfolgreiches Jahr hoffen, wie er es 2022 erlebt hatte: Sieg reiht sich an Sieg. Mit vielen Top-Talenten blickt der Trainer aus Achim-Bollen voller Vorfreude auf die Saison. Aber Potters macht sich auch Sorgen um den deutschen Galopprennsport.

Achim – Nachdem Toni Potters zu Jahresbeginn schon mit Night Runner und Freytag die ersten zwei Siege einfahren konnte, legte der Trainer aus Achim-Bollen im belgischen Mons direkt nach. Abermals war es der Wallach Night Runner, der seine weiße Weste in 2023 behielt. In einem Handicap über 1500 Meter setzte sich der Areion-Sohn unter Jockey Michal Abik durch. Die 100-Prozent-Quote gilt auch für Marissa Potters, die sich mit dem Treffer von Night Runner über den zweiten Sieg als Besitzerin im über 600 Kilometer entfernten Mons freute.

Besser hätte das Jahr für Toni Potters, der derzeit rund 25 Pferde auf der Trainingsanlage in Bremen-Mahndorf vorbereitet, nicht anfangen können. Dabei war schon 2022 für den 63-Jährigen besonders, der Listensieg von Mansour am 27. März in Düsseldorf war bereits ein Highlight. Dieser Coup wurde nur vom doppelten Erfolg von Mansour und Navratilova übertroffen, die im April in Berlin-Hoppegarten beide auf Listenebene erfolgreich waren. „Zwei Listensieger an einem Tag sind für einen Trainer, der sonst vor allem Handicapper trainiert, natürlich etwas Außergewöhnliches“, erinnert sich Toni Potters.

Doch die vergangene Saison hielt weitere Überraschungen bereit, denn Navratilova gelang im Sparkasse Holstein Cup während der Hamburger Derbywoche noch eine Platzierung auf Gruppe II-Niveau. Die sechsjährige Stute aus dem Besitz von Moritz und Philipp von Loeper hat den Stall aber mittlerweile Richtung Irland verlassen, wo sie eine Karriere als Zuchtstute beginnt. Nun werden die Nachfolger der beiden Stars gesucht.

Freude über den äußerst erfolgreichen Start ins Jahr: Marissa Potters und ihr Night-Runner. © Wächter

Insgesamt erreichte der Potters-Stall 18 Siege und 48 Platzierungen in 2022. Zudem erhielt man das Silbernen Hufeisen, das Toni Potters als erfolgreichster Trainern mit den meisten Siegen in Dresden auszeichnete. Die beiden Treffer von Tochter Marissa Potters, die erstmalig als Amateurrennreiterin erfolgreich war, runden das Gesamtpaket ab. In diesem Jahr freut sich der Altmeister vor allem auf Moher, dem großes Potenzial attestiert wird. Der sechsjährige Wallach hat nämlich prominente Geschwister und sorgte mit seinen beiden Siegen in Dresden bereits für Aufsehen. Dabei war der Weg von Moher, der dem Stall Waidmannsheil gehört, kein leichter. Er kam mit einer sehr schlechten Diagnose in den Stall. Lange war nicht klar, ob er jemals Rennen laufen könnte.

Ein großes Kompliment gilt hier dem Ärzteteam und dem Stallpersonal, das Moher beim Genesungsprozess geholfen hat.

„Ein großes Kompliment gilt hier dem Ärzteteam und dem Stallpersonal, das Moher beim Genesungsprozess geholfen hat“, so Toni Potters, der sich zu den zukünftigen Zielen seines Hoffnungsträgers aber noch nicht konkret äußern kann. Neben Moher hat der Trainer viele Pferde im Stall, die sich in dieser Saison erstmals auf der Rennbahn zeigen werden. Das sind zum Beispiel Livi’s Beat sowie Avatar d’ile oder Luitpold und Malhumorada. Etablierte Handicapper wie Anarchist oder Youngster wie Suzanne und Vista Fleur sollten ebenfalls den ein oder anderen Punkt holen.

Geringe Preisgelder auf deutscher Sandbahn

Trotz des guten Starts in 2023 sieht Toni Potters den deutschen Galopprennsport aber in einer kritischen Phase, denn laut dem Trainer herrschen auf der Sandbahn in Dortmund katastrophale Verhältnisse, die Starts in Mons überhaupt erst erzwingen. „Die Rennpreise in Dortmund wurden immer noch nicht auf das Niveau angehoben, das wir vor Corona hatten. Außerdem steht für uns das Wohl der Pferde im Vordergrund, weshalb wir in Deutschland einen Start auf der Sandbahn komplett ausschließen.“ Das beste Beispiel hierfür ist Para, die zwei Rennen in Baden-Baden und eines in Dresden gewann, aber nur knapp 10.000 Euro verdient hat. Eine Rechnung, die neben den Kosten für Training, Haltung oder Tierarzt eigentlich für keinen Besitzer mehr aufgeht.

