Galopp: Toni Potters feiert triumphalen Saisonstart

Toni Potters. Archiv © Wächter

Toni Potters gelang ein sensationeller Saisoneinstand auf der Galopprennbahn im belgischen Ghlin. Die ersten zwei Pferde, die der Trainer aus Bollen sattelte, kehrten auf die Trainingszentrale in Bremen-Mahndorf zurück. Für Potters und sein Team hat sich die rund 500 Kilometer lange Reise demnach mehr als gelohnt.

Achim – Zuerst gewann der fünfjährige Wallach Night Runner den Prix La Porta Fori, eine Prüfung für vierjährige und ältere Pferde über 1.500 Meter. Im Sattel des Areion-Sohnes, der Marissa Potters gehört, saß Nachwuchsreiter Sean Byrne, der nur 30 Minuten später auch Stall Wevlinghofens Freytag zum Sieg steuerte. Der sechsjährige Schimmel sicherte sich den Sieg im Prix Castri Locus, der ebenfalls über die Distanz von 1.500 Metern führte.

Night Runner und Freytag in Belgien top

„Night Runner hatte immer viel Pech und einige gesundheitliche Probleme. Umso mehr freut es mich, dass er uns unsere Arbeit nun mit einem Sieg gedankt hat. Die Rennbahn in Belgien liegt ihm, ich hoffe, dass er auch bei seinen nächsten Starts dort noch das ein oder andere Platzgeld mit nach Hause nimmt“, so Marissa Potters, die selbst als Amateurreiterin regelmäßig in den Rennsattel steigt und für die es der erste Sieg als Besitzerin war.

Schon seit einigen Jahren hat sich die Sandbahn von Ghlin zu einem beliebten Ziel für Starter aus Deutschland entwickelt, wo in diesem Winter nur noch alle zwei Wochen Rennen in Dortmund ausgetragen werden. Freytag schnappte sie sogar die mit 7.000 Euro am höchsten dotierte Prüfung des Tages. kk