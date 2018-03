Bassener Bogner mit starken Ergebnissen bei WM in USA

Ereignisreiche Wochen erlebte der Bassener Matthias Potrafke (SV Mühlentor) in Las Vegas, bei der WM in Yankton/Southdakota und bei der Deutschen Meisterschaft in Solingen.

Bassen - Aufregende sportliche Wochen liegen hinter dem Bassener Bogner Matthias Potrafke vom SV Mühlentor. Sie waren sowohl erfolgreich als auch lehrreich. So weilte der Achimer Gymnasiast mit einer Ausnahmegenehmigung seiner Schule erst in Las Vegas bei einem internationalen Turnier, dann bei der Weltmeisterschaft in Yankton/Southdakota (USA) und zudem dann noch bei der Deutschen Meisterschaft in Solingen, wo er sich in seiner Altersklasse den Titel sicherte.

In Las Vegas, auf dem weltweit größten Bogen-Turnier (The Vegas shoot) mit rund 3500 Startern, ging Potrafke als Mitglied des Nationalteams in der Kadettenklasse an den Start. Es wurden drei Wettkämpfe mit je 30 Pfeilen verteilt an drei Tagen geschossen. Am ersten Wettkampftag konnte der Bassener dann noch ganz vorn mitmischen. Am Ende der 30 Pfeile lag der Mühlentorer mit sehr guten 288 Ringen auf Platz drei, einen Ring hinter dem Führenden. Am zweiten Wettkampftag lief es dann nicht so gut, mit 273 Ringen rutschte er auf Rang neun ab. Der letzte Tag lief dann wieder besser, mit 283 Ringen schloss er hier den Wettkampf ab. Insgesamt 844 Ringe standen nach den drei Tagen auf dem Schusszettel und somit Platz sieben in der Endwertung.

Nach einer vor allem mental recht anstrengenden Woche voller aufregender Eindrücke ging es dann nach Southdakota zur Weltmeisterschaft WA. Dort startete Matthias Potrafke in der Klasse Recurve Junior Men im Einzel für Deutschland. Es wurden 60 Pfeile in zwei Durchgängen und danach die Finalrunden geschossen.

In der Qualifikationsrunde bedeuteten 563 Ringe Platz 18, was den Einzug ins 16tel- Finale bedeutete. Dort schied er dann gegen Treton Cowel aus den USA mit 2:6 Punkten aus. Dennoch ein beachtliches Ergebnis, zumal es sein erster Einsatz auf einer Weltmeisterschaft war.

Nach dem Rückflug wieder zu Hause angekommen, ging es gleich den nächsten Tag wieder zur Schule, wo er zwei versäumte Wochen Schulstoff aufzuholen galt, um die nächsten Klausuren zu schreiben.

Am 2. März ging es dann Richtung Solingen zur Deutschen Meisterschaft. Das Wochenende ist hier als Saisonabschluss der Hallensaison des Sportjahres 2018 zu sehen. Im ersten Durchgang schaffte es Potrafke mit 292 Ringen von möglichen 300, seine persönliche Bestmarke im Wettkampf einmal mehr nach oben zu verlagern. Im zweiten Durchgang war dann etwas die Luft raus und er schoss solide 285 Ringe. Mit diesem Gesamtergebnis von 577 Ringen holte er sich nunmehr zum zweiten Mal den Deutschen Meistertitel in der Halle, hatte am Ende neun Ringe Vorsprung vor seinem Nationalkader-Kollegen Jonathan Vetter vom SGi Ditzingen.

Jetzt steht die Freiluftsaison vor der Tür. Am 28. März geht es dann auch schon zum Spring Turnier nach Antalya in die Türkei.