Bogenschütze bei Youth Olympic Games am Start

Schaphusen - Die Olympischen Spiele sind der Traum aller Sportlerinnen und Sportler. Für sechs junge Schützinnen und Schützen erfolgt mit der Teilnahme an den Youth Olympic Games (YOG), der Vorstufe der Olympischen Spiele, vom 6. bis 18. Oktober in Buenos Aires. Und mittendrin ist wie bereits berichtet Matthias Potrafke, Recurve-Bogenschütze vom SV Mühlentor.

Clea Reisenweber (Recurve-Bogen), Anna Janshen, Maximilian Ulbrich (Luftgewehr), Vanessa Seeger und Jan Luca Karstedt (Luftpistole) haben sich ebenso für den Wettkampf in Argentinien qualifiziert und fiebern diesem entgegen. Potrafke: „Die Youth Olympic Games haben schon den höchsten Stellenwert für mich, da man diese wirklich nur einmal in seinem jungen Leben erreichen kann. Deswegen denke ich, dass sie noch höher stehen als zum Beispiel eine WM.“

Gestern ging die Reise dann los, die Talente tauchen für drei Wochen in die große olympische Welt ein. In insgesamt 28 Sportarten werden 31 Disziplinen und 185 Wettbewerbe stattfinden, im Bogen- und Schießsportbereich werden neben den Einzelwettbewerben jeweils auch Mixed-Wettbewerbe ausgetragen. Das deutsche Sextett hat also insgesamt neun Wettkämpfe und Medaillenchancen.