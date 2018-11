Posthausens Spitzenspieler überzeugen – 9:5 gegen Neurönnebeck

Uesen nach 5:9 Schlusslicht

+ © Hägermann Zogen den Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge: Hutbergens Nico Heinken (links) und Tobias Hesse. © Hägermann

Hutbergen - Der TTC Hutbergen zieht in der TT-Bezirksliga einsam seine Kreise. Auch im Derby gegen den TSV Posthausen ließ der Primus beim 9:3 nichts anbrennen und bleibt ungeschlagen. Die Posthauser hatten ebenfalls Grund zur Freude, nach einem wichtigen 9:5 über Neurönnebeck. Am Tabellenende angekommen ist indes der TSV Uesen nach einem 5:9 im Kellerduell in Hammersbeck.