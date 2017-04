Langwedeler leitet mit unglücklichem Eigentor 0:2-Pleite gegen Hambergen ein

Langwedel - Von Ulf von der Eltz. Die Pleite nahm Benjamin Nelle ziemlich emotionslos hin – eine richtig große Chance hatte der Trainer seinem FSV Langwedel-Völkersen schon vorm Bezirksliga-Duell am Sonntag gegen den FC Hambergen offensichtlich nicht eingeräumt.

So wirkte das 0:2 (0:1) keinesfalls als Rückschlag, zumal sich die Rot-Schwarzen mit aller Macht gewehrt hatten. „Letztlich ein verdienter Erfolg für den FC. Aber ich ziehe den Hut vor unserer Rumpftruppe. Wenn sie das in den nächsten wichtigen Spielen zeigt, bin ich zuversichtlich, dass wir die nötigen Punkte holen. Also heute keine Vorwürfe“, konstatierte der Coach.

Spielerische Unterlegenheit fast mit Kampf und Engagement wett gemacht

In der Tat machten die Platzherren spielerische Unterlegenheit mit kämpferischem und läuferischem Engagement fast wett, Nelle fand es sogar „aufopferungsvoll“. Nach einer ersten Chance durch Daniel Throl, der aus spitzem Winkel an Keeper Böttjer scheiterte (2.), nahm der Tabellenzweite das Heft in die Hand und ließ den Ball geschickt durch die Reihen laufen – oder aber grandios aufzutrumpfen.

Zunächst kratzte Jan-Ole Post einen Züge-Kopfball von der Linie (10.), Torhüter Moritz Nientkewitz parierte einen Kopfball von Klaus prima (26.). Dann geriet der FSV unglücklich 0:1 in Rückstand: Einen aus spitzem Winkel aufs Tor gezogenen Freistoß von Klaus wollte Post entschärfen, traf die Kugel aber nicht richtig und ließ somit Nientkewitz keine Chance (32.) – dieser „Brief“ landete im falschen Kasten. Bei weiteren Möglichkeiten agierte Hambergen zu nachlässig, so dass die Nelle-Elf im Spiel blieb. Niclas Tiedemann wäre per Bogenlampe sogar fast der Ausgleich gelungen (44.).

Den hätte auch Throl erzielen können, der in Langwedels guter Viertelstunde nach Wiederanpfiff aus 18 Metern nur den Pfosten traf (60.). Als dann Maik Prigge seine ganze Klasse ausspielte, sich um Sören Grimm sowie Jan-Ole Ernst herumdrehte und zum 0:2 ins lange Eck abschloss (71.), gaben sich die Gastgeber geschlagen. Sie hatten nun keine Gelegenheiten mehr, auf der anderen Seite verwaltete Hambergen die Führung. Klaus hätte per Freistoß erhöhen können, aber der aufmerksame Nientkewitz lenkte das Leder über den Kasten (82.).