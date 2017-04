Polster holt Vizetitel in der U18

Zur Halbzeit noch geführt: Christian Polster musste sich am Ende mit dem niedersächsischen Vizetitel in der U18 begnügen.

Verden - Schach-Verbandsligist SK Verden hatte in der achten und vorletzten Runde kaum Chancen und musste sich einer 1:7-Punkteniederlage beugen. Das Siegerteam aus Lilienthal war an allen acht Brettern jeweils um mehr als eine Spielklasse überlegen. Verden II trat beim SK Cuxhaven an, gewann mit 5:3 und bleibt weiter an der Tabellenspitze der Bezirksklasse.

Gegen die überlegenen Lilienthaler Strategen beendeten zwei Domstädter ihre Partien jeweils mit einem Remis: Torsten Vetter hatte zwar einen Bauerngewinn zu verzeichnen, aber seine Spielzeit war knapp geworden und er bot das Remis an, das sein Gegenüber annahm. Und Frank Strüßmann hatte eine ausgeglichene Stellung vier Stunden lang halten können und trennte sich mit einer Punkteteilung. Während die Mannen aus der Stadt an der Wümme Spitzenreiter bleiben, fällt der Aufsteiger vom vierten auf den fünften Platz der zehn Teams zurück und ist nicht abstiegsgefährdet.

Verden II rang das leicht stärkere Team Cuxhaven mit einem 5:3 nieder und bleibt weiter an der Tabellenspitze der Bezirksklasse. Nach einem schnellen Partiesieg von Lüder Dunker, mit zwei Freibauern in 27 Zügen, und einem Erfolg von Fabian Wetjen, in drei Stunden, sowie Remisen von Jan-Hendrik Schiller und Horst Nordhorn, kämpften zwei Verdener Denksportler insgesamt fünf Stunden: Sergej Smaga, mit einem Freibauern, und Norbert Bischoff, mit einem Grundlinienmatt, gewannen.

5:3 – Zweite bleibt Bezirksklassen-Primus

Christian Polster, 16 und Spitzenspieler in Verdens Verbandsligateam, errang in der U18-Einzelmeisterschaft Niedersachsens den zweiten Platz unter 21 qualifizierten Mitstreitern. Er erkämpfte in den neun Partien sieben Punkte wie der Sieger aus Neubruchhausen bei Bassum, nur die Unterpunktezahl war gering weniger.

Zur Halbzeit, wie bereits berichtet, und bis zur sechsten Runde hatte Christian Polster geführt, dann patzte er und gab die Spitze ab. Danach lieferte er sich ein spannendes Duell gegen einen gleichstarken Wildeshausener, fügte ihm einen Doppelbauern zu – und mit seinen starken Läufern gewann er einen gegnerischen Springer und somit in 30 Zügen die Partie. Einfacher gestaltete sich für Christian die letzte, neunte Runde. Das Gambitspiel nahm sein Gegner an, ein Zimmernachbar in der Jugendherberge, der in einer Stunde den Faden verlor, einen Läufer und letztlich auch die Partie.