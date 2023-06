Polo meets Showjumping startet am Donnerstag

Teilen

Das Event „Polo meets Showjumping“ in Langwedel gehört seit Jahren zu einem der Reitsport-Highlights im Landkreis Verden. Archi © Wächter

Endlich ist es wieder so weit: Faszinierender Polo-Sport trifft auf spannende Springprüfungen und bietet den Zuschauern ein Reit-Event der ganz besonderen Art. Das Traditionsturnier „Polo meets Showjumping“, eine Kooperation des RC Hagen-Grinden und dem Polo Club Hagen-Grinden, findet vom 22. bis 25. Juni 2023 erneut in Langwedel statt.

Langwedel – Das Turnier startet am Donnerstag mit Wettbewerben für junge Pferde und Prüfungen bis zur Klasse L. Am Freitagnachmittag soll dann das erste Punktespringen der Klasse S* über die Bühne gehen. Am Wochenende finden vor allem am Samstag die Höhepunkte statt, denn hier ist gleich zweimal eine Prüfung der schweren Klasse angedacht. Das Highlight am letzten Turniertag ist sicherlich das Charity-Springen des Kinderhospiz Löwenherz, das traditionell fest in der Veranstaltung verankert ist.

Die Polospiele beginnen am Freitagnachmittag. Das Finale wird am Sonntagmittag ab etwa 12 Uhr ausgetragen. „Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung mit gutem Sport, sonnigem Wetter und vielen gut gelaunten Zuschauern“, so Kassandra Mohr vom RC Hagen-Grinden.

In diesem Jahr wird es außerdem einen Hundeparcours und eine Showeinlage der Hundeschule Canis unter der Leitung von Marcus Wolff mit dem Motto „crazy fly’n dogs“ geben, die am Samstagnachmittag geplant ist. Neu ist auch das Hobby-Horsing-Turnier für Kinder und Jugendliche am Sonntagmorgen. Abgerundet wird das Sportwochenende der Extraklasse durch ein vielfältiges Angebot für alle Aktiven und Besucher, denn Aussteller aus den Bereichen Pferdesport, Kunst, Dekoration, Mode, Design und Accessoires stellen ihre Produkte vor. Besonders freut sich Kassandra Mohr auch auf hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus artgerechter Haltung sowie die Klassiker Eis, Crepes und Pommes. Der Eintritt zum viertägigen Reitturnier ist kostenlos.