Alexa Stais legt Husarenritt hin

Hagen-Grinden - Bei der dritten Auflage „Polo meets Show-Jumping“ auf der gepflegten Anlage des Poloclubs Hagen-Grinden stimmten nicht nur die Leistungen der Springreiterinnen und Springreiter, sondern auch die der vier Poloteams, die ein Turnier über mehrere Tage austrugen. Entsprechend zufrieden war auch Turnierleiterin. „Guter Besuch, super Stimmung. Die Mischung zwischen Springen und Polo wurde hervorragend angenommen. Es hat diesmal alles gepasst“, schwärmte Kassandra Mohr.

Sie stieg auch selbst mehrfach in den Sattel und hätte beinahe eine Abteilung der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* gewonnen. Mohr musste sich auf dem Hannoveraner Wallach Steve Wonder (0/31,43) nur knapp der Ricklingerin Carmen Willies auf Calus (0/30,438) beugen geben.

Die Springprüfung Kl. S* in Form eines Punktespringens wurde von Lokalmatador Oliver Ross (RV Aller-Weser) gewonnen. Der Wulmstorfer siegte auf seiner elfjährigen Hannoveraner Stute La sorciere feu mit der Höchstpunktzahl von 65 und der schnellsten Zeit von 53,05 Sekunden vorm Zevener Tim-Uwe Hoffmann auf Canton (65/53,90). Platz fünf ging an Tim Köhler (RV Thedinghausen) auf dem neunjährigen Fuchswallach Call me Fred (65/64,64), Sechster wurde die für den Bremer RC reitende Achimerin Paula Schlenker auf der achtjährigen Stute Calera (65/66,09).

Polo meets Show Jumping in Hagen-Grinden © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter © Ingo Wächter

Höhepunkt am Schlusstag war eine Springprüfung Kl. S* mit Stechen. Die junge Südafrikanerin Alexa Stais, die für den Stall des Morsumers Hilmar Meyer reitet, war auf dem neunjährigen Holsteiner Wallach Quintano (0/41,61) wieder in Topform und gewann im Stechen knapp vor Thomas Brandt (RSG Winsen) auf Chaya (0/41,86).

Dritter wurde ebenfalls im Stechen nach einer strafpunktfreien Runde Markus Beerbaum (RV Aller-Weser) auf der neunjährigen Stute Jamaica van Kojakhoeve in 52,17 Sekunden. Für Beerbaum war es wichtig, fehlerfrei zu bleiben und nicht so sehr auf Sieg zu reiten. Schon wenige Stunden zuvor war er in einem M-Springen auf Jamaica van Kojakhoeve fehlerfrei geblieben. Während er über die Hindernisse fegte, gab seine Frau Meredith Michaels-Beerbaum zeitgleich eine Autogrammstunde und zeigte sich dabei bestens aufgelegt. Platz fünf im Stechen des S*-Springens belegte Tim Köhler (RV Thedinghausen) auf dem neunjährigen Hannoveraner Wallach Call me Fred (4/51,85). Nur fünf der insgesamt 27 Starter hatten das Stechen erreicht.

Doppelsieg für Hedda Roggenbuck

Die Flutlichtspringprüfung Kl. L am Vorabend des 1. Mai wurde von Anna-Lena Kuntzer (RV Eystrup) auf Stakkita (0/55,75) vor Anjouly Sharin Schwenk (RV Sottrum) auf Zarah (0/57,60) gewonnen. Platz sechs belegte Altmeister Bernhard Tebartz (RG Berkelsmoor) auf Quitura (0/62,00). Einen Doppelsieg feierte in der ersten Abteilung einer Springprüfung Kl. L die für den RV Aller-Weser startende Hedda Roggenbuck auf den Hannoveraner Stuten Asti (0/51,09) und Calgary (0/51,71). In der zweiten Abteilung belegte die 54-jährige Elke Meyer (RG Berkelsmoor) auf dem Wallach Careful (0/52,49) Platz zwei. Noch besser lief es für Elke Meyer und Careful in einer weiteren Springprüfung Kl. L, die sie auf Careful (0/47,48) gewann.

Jeweils einen Sieg gab es auch für den Döhlberger Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) und Tochter Marie Baumgart (RV Aller-Weser) in der Springpferdeprüfung Kl. L auf ZZ Top (8,50) und Miss Lyckad (0/50,46). Siege oder sehr gute Platzierungen heimsten ebenso Jessica Bertram und Diarmuid Joseph Killeen (beide RV Graf von Schmettow), der für den RuFV Schwarme reitende Oytener Günther Friemel sowie Charleen Bertram (RC Hagen-Grinden) und Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) ein. - jho