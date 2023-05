Koch: Mit einem Schuss Achims Pokalheld gegen Thedinghausen

Von: Frank von Staden

Achims Jonas Schnez versucht hier Thedinghausens Soeren Hantke (r.) und Hendrik Günther zu enteilen. © von Staden

Fußball-Kreisligist TSV Achimer ist seit dem 1. Mai offizieller Nachfolger des TSV Lohberg als Kreispokalsieger. Nach Elfmeterschießen bezwangen die Blau-Weißen den lange Zeit als Sieger aussehenden TSV Thedinghausen mit 6:4 (2:2/1:2).

Riede – Nur ein einziger Ballkontakt im Kreispokalendspiel gegen den TSV Thedinghausen reichte Achims Fabian Koch, um am Ende als gefeierter Held von seinen Mitspielern begraben zu werden. Denn erst in der 90. Minute beim Stande von 2:2 (1:2) eingewechselt, verzeichnete Koch zwar in den verbleibenden 30 Sekunden bis zum Abpfiff der regulären Spielzeit keine Aktion mehr, doch als letzter Schütze im Elfmeterschießen zeigte er dann keine Nerven und sorgte mit dem 6:4 schließlich dafür, dass der TSV Achim nach einem packenden Finale vor mehr als 500 Zuschauern den Pott in den Rieder Himmel stemmen durfte. Diese Geschichten schreibt so nur der Pokal.

Der TSV Achim sicherte sich am Montag nach einem Elferkrimi gegen den TSV Thedinghausen den Kreispokaltitel 2023 und konnte danach die Trophäe aus den Händen von Fußball-Kreisboss Kurt Thies (l.) in Empfang nehmen. Klar, dass das die Mannschaft des scheidenden Trainers Sven Zavelberg im Anschluss zümpftig zu feiern wusste. © von Staden

Der Jubel der Achimer war dabei so groß, wie der Frust beim Gegner, der sich allerdings an die eigene Nase fassen muss, warum er nicht selbst als Sieger vom Platz gehen durfte. Denn rund 70 Minuten lang waren die Thedinghauser das nicht nur optisch bessere Team. Sie investierten mehr in diese Partie, in der die Achimer irgendwie gehemmt wirkte, als hätten sie zuvor schon ein Spiel absolviert. „Wir hatten uns wirklich den besten Zeitpunkt ausgesucht, um unsere schlechteste Saisonleistung abzuliefern. Dabei lief es doch optimal für uns. Ich hatte gedacht, unser 1:0 würde der Mannschaft Sicherheit geben – war wohl nix! Deshalb hat Thedinghausen auch zu Recht lange mit 2:1 geführt. Letztlich müssen sie das Ding dann auch nach Hause bringen. Aber so ist der Pokal. Morgen fragt keiner mehr, wie wir ihn geholt haben“, konstatierte da Achims Sven Zavelberg später ganz nüchtern und ehrlich. Bela Parchmann hatte die Achimer zwar nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus in Front gebracht (14.), einen krassen Abwehrfehler nutzte aber Luca Bormann zum Thedinghauser 1:1 (21.) und per Strafstoß nach Foul von Parchmann an Bormann im 16er sorgte Jan-Dirk Ölfke für das Thedinghauser 2:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Ich wusste schon, warum ich diesen Titel eigentlich gar nicht wollte! Und zu allem Überfluss habe nicht einmal Ersatzklamotten mit. Jetzt stinke ich, wie ein betrunkener Iltis.

Den zweiten Durchgang eröffnete dann Achims Kapitän Patrick Ehrhardt mit einem krachenden Freistoß an die Latte (49.), danach aber war von den Blau-Weißen bis in die Schlussphase nur noch wenig zu sehen, der TSV Thedinghausen dagegen verpasste es, den Sack zuzumachen. Vor allem Bormann boten sich da doch aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten. „Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen. Als bei unserem Stammpersonal dann zudem die Kräfte nachließen, konnten wir nicht adäquat nachlegen, haben wir die spielerische Linie verloren und den Gegner zurück ins Spiel geholt“, haderte da Thedinghausens Coach Lutz Schröder, der so noch den späten Ausgleichstreffer von Theo Specker (88.) notieren musste, wobei Fabian Schmidt das Leder zuvor clever durchließ. Die Schlussoffensive der Achimer brachte dann nichts mehr ein, sodass das Elfmeterschießen darüber entscheiden musste, wer den TSV Lohberg als neuen Titelträger beerben würde.

Während Specker das 3:2 vorlegte, setzte Ölfke das Sportgerät am Tor vorbei. Danach trafen jeweils Patrick Ehrhardt sowie Thedinghausens stark spielender Maxim Schaf, ehe dann Parchmann zu hoch zielte und Hendrik Dahm an Keeper Alexander Stein scheiterte. Arne Gaulke zum 5:3 sowie Jannik Blischke zum 4:5 waren dann ebenso treffsicher wie Fabian Koch, der Sekunden nach seinem ersten und einzigen Schuss in einer Spielertraube versank.