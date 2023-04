Pokalfinale: Bassens Frauen sind dabei

Von: Frank von Staden

Machte im Pokalhalbfinale den Deckel für den TSV Bassen in Stelle drauf: Marnie Dierßen. © von Staden

Dank der Treffer von Nina Kobelt (8.), Aline Stenzel (39.) sowie Marnie Dierßen beim knappen 3:2 (2:1)-Erfolg beim Klassenpartner TSV Stelle stehen die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen an Himmelfahrt im Bezirkspokalfinale und genießen dann laut der NFV-Ausschreibung Heimrecht gegen den Landesligisten SV Eintracht Lüneburg II.

Bassen – „Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei Mannschaft und mitgereisten Fans natürlich keine Grenzen mehr, denn der verdiente Einzug ins Finale ist für uns alle absolutes Neuland. Mit diesem Erfolg müssten wir uns auch die Teilnahme am Niedersachsenpokal der Frauen gesichert haben, da dort zweite Mannschaften nicht spielberechtigt sind. Wir haben in Stelle ein sehr gutes Spiel gezeigt und einen verdienten Erfolg eingefahren. Dies insbesondere, weil wir uns eine deutlich höhere Anzahl an hochkarätigen Chancen erspielt haben als die Gastgeberinnen“, zog Bassens Uwe Norden nach Spielschluss ein rundum positives Fazit.

Schon für Niedersachsenpokal qualifiziert

Schon in der Anfangsphase war den Bassenerinnen anzumerken, dass sie auf den Punkt hoch motiviert waren und unbedingt ins Finale einziehen wollten. Bereits in der achten Minute war es Nina Kobelt, die nach Zuspiel von Ann-Kristin Willms aus 17 Metern abzog und zur Führung traf. In der 24. Minute kam Lisa Norrenbrock nicht gut genug hinter den Ball und die Heimelf konnte gerade noch auf der eigenen Torlinie retten. Aus dem Nichts gelang der Heimelf in der 37. Minute dann aber der Ausgleich durch ihre Toptorjägerin Anika Prüfer, die bereits 23 Treffer in der Bezirksliga Ost erzielt hat. Doch postwendend konnte der TSV Bassen durch Aline Stenzel mit dem erneuten Führungstreffer antworten. Sie nahm dabei ein Freistoß-Zuspiel von Marnie Dierßen volley.

Marnie Dierßen sorgt für Vorentscheidung

Und im zweiten Durchgang ging es munter weiter. Schon in der 46. Minute hatte Hannah Maruschke Pech, dass der Ball nach einer Flanke noch kurz vor ihr auftrumpfte, sodass sie über das Tor schoss. Das 3:1 gelang in der 62. Minute Marnie Dierßen, die einen Freistoß 18 Meter vor dem Tor direkt verwandelte. Erneut Anike Prüfer gelang ebenfalls per Freistoß der abermalige Anschluss (74.). Zu mehr reichte es den Gastgeberinnen dann nicht mehr und so kannte der Jubel bei den Bassenerinnen nach dem Schlusspfiff kaum Grenzen.

TSV Bassen: Schmidt - Weigandt, Norrenbrock, Werth, Trimpert, Edert, Willms, Stenzel, Kobelt, Krantz, Schygiel, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Larforce.