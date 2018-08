Pokalaus für Bartniczak kein Beinbruch

Oyten - Keine Überraschunggelang dem Handball-Oberligisten TV Oyten II, der vorwiegend durch Akteure seiner Landesliga-Dritten zur 1. Runde im NHV/BHV-Pokal angetreten war. Erwartungsgemäß distanzierte Drittliga-Absteiger VfL Stade die Kontrahenten deutlich. „Doch das ist für uns kein Beinbruch und jede Spielerin hat ihre Einsatzzeiten bekommen. Ich denke, dass nicht nur wir, sondern auch unsere beiden Landesliga-Mitbewerber aus Bremervörde und Bremerhaven längst nicht das gezeigt haben, was sie drauf haben“, kommentierte Trainer Peter Bartniczak die drei Auftritte in Stade.

Gleich in Partie eins wartete der turmhohe Favorit aus Stade, der dem hilflosen Bartniczak-Team bei der 8:17-Demontage nicht den Hauch einer Chance ließ. Deutlich besser lief es dafür in der zweiten Partie gegen den TSV Bremervörde, als die TVO-Damen den Sieg bei einer Pausenführung bereits vor Augen hatten. „Was danach passiert ist, nehme ich auf meine Kappe. Denn ich habe ordentlich durchgewechselt und dadurch kam es bei uns zu einem Bruch“, erklärte Bartniczak. Daher war es nicht verwunderlich, dass Bremervörde noch zum 12:12-Ausgleich kam.

Auch in der abschließenden Tagespartie gegen die HG Bremerhaben führte der TVO zur Pause. Doch das Team von der Küste hatte die bessere zweite Luft und konnte noch mit 15:13 die Oberhand behalten. „Insgesamt passte das hervorragend in unsere Vorbereitung, in die wir am Sonntag dann noch zwei Trainingseinheiten sowie ein weiteres Testspiel hineingepackt haben“, zeigte sich TVO-Trainer Bartniczak trotz des Ausscheidens keinesfalls unzufrieden. J bjl