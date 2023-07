Pokal: TSV Etelsen will Fahrkarte ins Achtelfinale

Von: Frank von Staden

Zuversichtlich: Björn Mickelat. © Privat

Das wird mal eine knackige Aufgabe so kurz vor dem Saisonstart für die Landesliga-Fußballer des TSV Etelsen, die am heutigen Dienstag beim Bezirksligisten TSV Dannenberg alles reinlegen werden, um die zweite Runde im Bezirkspokal zu überstehen und damit die Fahrtkarte ins Achtelfinale zu lösen. Sollten die Etelser dominieren, würden mit dem TSV Ottersberg, FC Verden 04 und dem SVV Hülsen gleich vier Teams aus dem Kreis Verden die Runde der letzten 16 erreichen.

Etelsen – „Klar ist es zum einen eine gute Generalprobe so kurz vor dem Saisonstart, zum anderen aber hat der Pokal hier in Etelsen bekanntlich einen hohen Stellenwert. Also wollen wir das Ding in Danneberg unbedingt gewinnen. Zu unterschätzen ist der Gegner dabei nicht, ist er doch sehr souverän in die Bezirksliga aufgestiegen“, macht da Etelsens Coach Björn Mickelat deutlich, dass die Etelser diese Aufgabe ungemein ernst nehmen werden.

Personell sieht es dabei weiterhin nicht unbedingt rosig aus. So kann Mickelat derzeit weiterhin nur auf einen 15er-Kader bauen, signalisierte bisher keiner von der langen Verletztenliste Genesung. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. vst