Bezirkspokal: TSV Ottersberg erwartet im Viertelfinale den TuS Harsefeld

Von: Kai Caspers

Erwartet mit seinem Team den TuS Harsefeld: Ottersbergs Mike Gabel. © häg

Das Los könnte schwerer kaum sein. Im Bezirkspokal-Viertelfinale erwartet der TSV Ottersberg den TuS Harsefeld.

Ottersberg – Nur noch zwei Siege trennen Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg vom Einzug ins Finale des Bezirkspokals. Im Viertelfinale erwartet das Team von Trainer Mike Gabel am Dienstag, 3. Oktober, um 15 Uhr den ambitionierten Landesligisten TuS Harsefeld. Für die Wümme-Elf, die bis dato in den vorherigen Runden gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn (5:0), FC Worpswede (2:0) und den SVV Hülsen (2:0) nicht viel anbrennen ließ und noch keinen Gegentreffer hinnehmen musste, die wohl größte Herausforderung. Allerdings muss sich das Gabel-Team, das sich den Aufstieg in die Landesliga als Ziel gesetzt hat, auch vor Harsefeld sicherlich nicht verstecken. kc